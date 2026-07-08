Sheinbaum mantiene apoyo a las gasolineras y asegura que no habrá gasolinazos

Presidenta de México Claudia Sheinbaum busca reducir el precio del diésel tras el alza registrada por el conflicto en Medio Oriente (Mario Jasso)

A pesar del incremento internacional en el precio del petróleo, el costo de la gasolina Magna se ha mantenido prácticamente sin cambios. Así lo aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que el combustible continúa alrededor de los 24 pesos por litro gracias a los acuerdos alcanzados con distribuidores y a los incentivos aplicados al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Durante su conferencia, la mandataria explicó que conservar el mismo precio nominal que el año pasado significa, en términos reales, una disminución, ya que durante ese periodo la inflación siguió avanzando.

Mantener el precio

Sheinbaum recordó que cuando inició su administración el precio de la gasolina Magna llegó a alcanzar hasta 26 pesos por litro.

Ante ese escenario, explicó, el Gobierno federal convocó a los empresarios gasolineros para alcanzar un acuerdo voluntario que permitiera evitar incrementos por encima de los 24 pesos.

Actualmente, señaló, el precio promedio se ubica en 23.99 pesos por litro, aunque reconoció que pueden existir algunos casos particulares que son revisados de manera permanente.

“Nuestro objetivo es que siga manteniéndose, por lo menos, en ese rango”, afirmó.

Impacto internacional

La presidenta reconoció que el diésel registró un aumento cercano a los 50 centavos debido al contexto internacional, particularmente por la situación en Irán y el conflicto en Medio Oriente.

Indicó que el Gobierno federal ya trabaja para revertir ese incremento y buscar que el precio vuelva a bajar.

Añadió que cualquier escalada bélica termina afectando el mercado internacional de los combustibles, por lo que lamentó la reactivación de las tensiones.

“Es una pena, porque no solo significa una guerra, sino el impacto que tiene sobre los precios de los combustibles en México y en el mundo entero”, comentó.

Sheinbaum sostuvo que, de no haberse aplicado los incentivos al IEPS y los acuerdos voluntarios con los distribuidores, el precio de la gasolina habría superado ampliamente los niveles actuales. Según explicó, el litro de Magna podría ubicarse entre 30 y 32 pesos.

Por ello, defendió las medidas implementadas por su administración para contener el impacto del alza internacional del petróleo.

Propuesta del PRI para eliminar el IEPS

Al ser cuestionada sobre la propuesta del PRI para eliminar el IEPS, la mandataria criticó esa postura y recordó los incrementos registrados durante administraciones anteriores.

Señaló que entre diciembre de 2015 y junio de 2018 la inflación alcanzó 6.8 por ciento, situación que atribuyó al incremento constante en el precio de las gasolinas durante ese periodo.

Recordó que en aquellos años los combustibles aumentaban mes con mes mediante los llamados “gasolinazos”.

“Yo me comprometí a que no iba a haber gasolinazos y lo estamos cumpliendo”, afirmó.

La presidenta reiteró que el objetivo del Gobierno de México es mantener estable el precio de la gasolina Magna y continuar trabajando para reducir el costo del diésel conforme las condiciones internacionales lo permitan.