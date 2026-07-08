Tribunal de Disciplina Judicial impone medida cautelar a Juez Federal por presuntas irregularidades en caso de extradición

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La Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) ordenó el cambio de adscripción de un Juez de Distrito en materia penal como medida cautelar, tras advertir actos que pudieran implicar falta de profesionalismo en la tramitación de un juicio de amparo vinculado con una extradición. La investigación continúa su curso, con pleno respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia del juzgador.

El caso llegó al Tribunal en abril de este año, cuando la Dirección General de Amparo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentó una queja formal contra el juzgador por hechos que podrían derivar en responsabilidad administrativa.

Durante la investigación se identificaron diversas actuaciones irregulares: el juez presuntamente demoró la aceptación de la competencia para conocer del amparo, formuló prevenciones que no eran necesarias y solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores localizar al quejoso en un centro carcelario en el extranjero, con el propósito de que manifestara si era su voluntad ratificar la demanda.

Al dictar la resolución, el Pleno de la Comisión de Disciplina señaló que la medida se adoptó ante la falta aparente de justificación para prolongar el trámite del amparo, cuando las condiciones del asunto ya habían cambiado de fondo, debido a la extradición del quejoso a un país extranjero.

El Órgano de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial, al someter el caso ante la Comisión de Disciplina, señaló que el juez debió invocar una causal de improcedencia y dictar el sobreseimiento del juicio, ya que la extradición dejó el asunto sin materia y donde el amparo no tiene alcance legal.

“En el Poder Judicial ya no hay intocables”, afirmó Rufino H León Tovar, Magistrado Presidente de la Comisión de Disciplina, quien advirtió que el Tribunal de Disciplina Judicial actuará con todo el rigor de la ley en contra de las y los juzgadores que traicionen la confianza ciudadana y vulneren la impartición de justicia.