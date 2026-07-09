75% de las armas aseguradas en México provienen de Estados Unidos: Sheinbaum

Canje de armas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el 75% de las armas aseguradas o entregadas mediante el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” provienen de Estados Unidos, por lo que reiteró el llamado al gobierno estadounidense para reforzar las acciones contra el tráfico ilegal de armamento hacia territorio mexicano.

Durante la conmemoración del Día Internacional de las Armas de Fuego, realizada en el atrio de la Basílica de Guadalupe, la mandataria sostuvo que el combate a la violencia requiere una estrategia compartida entre ambos países.

“Hay que recordar o hay que poner en su lugar de dónde vienen la mayor parte de las armas que entran a nuestro país, porque no se fabrican en México. La mayor parte de las armas vienen del país del norte, de los Estados Unidos, y cruzan ilegalmente nuestra frontera para sembrar violencia y arrebatar vidas en México”, afirmó.

Sheinbaum señaló que, así como México trabaja para impedir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, también es indispensable que ese país fortalezca las acciones para frenar el flujo ilegal de armas.

Más de 11 mil armas entregadas

La presidenta destacó que, desde el inicio de la actual administración, el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” ha permitido retirar de circulación 11,679 armas de fuego, entregadas de manera voluntaria y anónima por la ciudadanía.

En la misma línea, consideró que cada arma destruida representa una oportunidad para salvar vidas y reducir los riesgos de violencia en las comunidades.

“Queremos levantar la voz desde este lugar de esperanza: alto a las armas, alto al fuego. Nada vale la vida de otra persona, nada vale tampoco poner en riesgo la propia vida”, expresó.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 6 de julio de 2026 se recibieron 6,404 armas cortas, 3,419 armas largas, 1,856 granadas y más de 700 mil cartuchos.

La funcionaria recordó que el programa permite a la población entregar armas, municiones y explosivos sin investigaciones de por medio, a cambio de una compensación económica, con el objetivo de prevenir accidentes y hechos de violencia, especialmente entre niñas, niños y adolescentes.

CDMX retira 1800 armas de las calles

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que, en coordinación con el Gobierno federal, en la capital del país se han retirado 1,800 armas de fuego mediante módulos instalados en más de un centenar de atrios de iglesias.

Además, señaló que defensa de las infancias, se han intercambiado 700 juguetes bélicos por juguetes educativos y didácticos, y anunció que también se impulsará un programa para cambiar armas por libros, como parte de las acciones para fortalecer la cultura de paz.

En el acto también participó el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, quien destacó que, considerando decomisos, campañas de canje y el programa de desarme voluntario, durante la actual administración se han retirado de circulación alrededor de 40,000 armas, como parte de la estrategia para reducir la violencia y fortalecer la seguridad en el país.

Al concluir el evento, la presidenta realizó un recorrido por los módulos de recepción y destrucción de armas instalados en la Basílica de Guadalupe.