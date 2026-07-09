Vacaciones de verano Calendario Escolar de la SEP: ¿Cuándo inician las vacaciones de verano y cuándo es el regreso a clases? (Pexels)

Estamos a solo un par de semanas de despedir de manera definitiva el ciclo escolar 2025-2026. Sin embargo, debido a los múltiples movimientos que sufrió el calendario escolar a causa de la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en nuestro país, muchos padres de familia se han quedado con la duda de cuándo iniciará formalmente el periodo vacacional.

Para despejar la incertidumbre, la SEP ratificó que las fechas del fin del ciclo escolar no se moverán más, permitiendo que las familias organicen sus vacaciones con las fechas de julio y agosto ya confirmadas y cuándo regresarán a las aulas.

¿Cuándo terminan las clases?

Las autoridades educativas precisaron que la actividad en las aulas de educación básica concluirá a mediados del mes de julio. El desglose oficial para el fin del periodo escolar queda estructurado de la siguiente manera:

Jueves 14 de julio: Entrega de boletas de calificaciones a los padres de familia y tutores.

Entrega de boletas de calificaciones a los padres de familia y tutores. Viernes 15 de julio: Último día de clases y fin oficial del ciclo escolar 2025-2026 para los alumnos.

Último día de clases y fin oficial del ciclo escolar 2025-2026 para los alumnos. Sábado 16 y domingo 17 de julio: Taller Intensivo de Formación Continua para el personal docente.

Taller Intensivo de Formación Continua para el personal docente. Domingo 18 de julio: Inicio de las vacaciones de verano a nivel nacional.

Cabe recordar que, aunque los estudiantes concluyen sus labores desde el viernes 15, el personal docente deberá cumplir con las jornadas de capacitación programadas para el fin de semana antes de comenzar su receso escolar.

¿Cuándo inicia el Ciclo Escolar 2026-2027?

La SEP también definió el cronograma para la vuelta a las escuelas. Como ocurre de manera habitual, el magisterio reanudará actividades días antes que el alumnado con el objetivo de llevar a cabo la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Las fechas confirmadas para el retorno son las siguientes:

Del lunes 25 al viernes 29 de agosto: Regreso de directivos y maestros para las juntas de Consejo Técnico y planeación escolar.

Regreso de directivos y maestros para las juntas de Consejo Técnico y planeación escolar. Domingo 31 de agosto: Último día oficial de las vacaciones de verano.

Último día oficial de las vacaciones de verano. Lunes 1 de septiembre: Primer día de clases e inicio formal del ciclo escolar 2026-2027 para todos los estudiantes.

Con esta aclaración, queda descartado cualquier desfase de última hora derivado del Mundial 2026, garantizando el cumplimiento de los días de clase establecidos por la ley educativa mexicana.