Rocha Moya niega protección del Gobierno Federal tras acusaciones en EU

Rubén Rocha Moya (José Betanzos Zárate )

El gobernador en licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró este jueves que no cuenta con ninguna protección federal.

“El día de hoy se cumplen 69 días de que solicité licencia al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa” manifestó Rocha Moya desde en su cuenta de X.

“Lo hice desde mi convicción de mexicano que confía en las instituciones y en las leyes de nuestro país, con la finalidad de que, sin la protección del fuero constitucional inherente a mi cargo, se me investigue con toda amplitud y sin cortapisa alguna por las autoridades competentes” agregó.

Asimismo, precisó que en ese lapso, compareció ante la FGR y respondió de manera “puntual y veraz” las preguntas del Ministerio Público Federal.

“Desde el día 1 de mayo hasta hoy, he permanecido, sin moverme, en mi domicilio en la ciudad Culiacán” destacó.

“No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna”, manifestó.

El mandatario en licencia dijo que ha sido objeto de una “atroz embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni legal alguno”. “Las acusaciones que se me formulan por una oficina del gobierno de los Estados Unidos son falsas” añadió.

“Hoy queda claro que se trata de un ataque promovido desde la ultraderecha, con la pretensión de menoscabar la soberanía nacional y estigmatizar al movimiento de transformación a favor de los pobres más importante del continente” finalizó Rocha Moya.