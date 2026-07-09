Fonatur y empresas turísticas lanzan el primer Incubathón Turístico de México para crear tecnología

Incubathón Turístico La iniciativa busca impulsar la digitalización del sector, especialmente entre las micro, pequeñas y medianas empresas. (Imagen de Apoyo)

Con la intención de acelerar la transformación digital del turismo en México, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el Ateneo Turístico, la plataforma regional de innovación ETH Cinco de Mayo y la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México presentaron el Primer Incubathón Turístico de México, un encuentro que busca unir al sector turístico con el talento tecnológico nacional para desarrollar soluciones innovadoras creadas en el país.

El evento se realizará del 10 al 12 de julio en el Hotel Virreyes de la Ciudad de México y reunirá a 120 empresas turísticas provenientes de 11 estados —Querétaro, Oaxaca, Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Ciudad de México, Nayarit, Hidalgo, Tlaxcala, Baja California Sur y Puebla—, además de participantes de Francia, España, Colombia, Uruguay, Estados Unidos y Argentina.

El director general del Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza, explicó que uno de los principales objetivos es impulsar la digitalización del sector turístico, particularmente entre las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que suelen enfrentar mayores dificultades para incorporar herramientas tecnológicas que mejoren su productividad.

“Buscamos que el talento tecnológico mexicano desarrolle soluciones especializadas para la industria, además de impulsar el desarrollo de software nacional que contribuya a fortalecer la competitividad, la innovación y la soberanía tecnológica del sector turístico”, señaló.

A lo largo de 72 horas de trabajo continuo, cerca de 100 desarrolladores y 10 mentores colaborarán con las empresas para diseñar herramientas tecnológicas que respondan a necesidades reales del sector mediante el uso de inteligencia artificial y blockchain.

Uno de los aspectos destacados del Incubathón es que cada empresa conservará el código fuente, la documentación y el 100 por ciento de la propiedad intelectual de la solución tecnológica desarrollada, ya sea una aplicación, plataforma o sistema.

Por su parte, los desarrolladores obtendrán validación de mercado al trabajar sobre casos reales, recibirán una constancia emitida por el Ateneo Turístico y Fonatur que acreditará su participación, además de conservar el derecho para crear posteriormente sus propias empresas de servicios tecnológicos con base en la experiencia adquirida.

La convocatoria está dirigida a emprendedores, estudiantes, especialistas en tecnologías de la información, guías de turistas, touroperadores, hoteles, restaurantes y otros prestadores de servicios interesados en incorporar herramientas digitales para fortalecer su competitividad y mejorar la experiencia de los visitantes.

Los proyectos se concentrarán en cuatro áreas estratégicas. La primera estará enfocada en hospedaje, con soluciones para reservas directas y asistentes virtuales con inteligencia artificial. La segunda atenderá al sector restaurantero mediante herramientas de trazabilidad de ingredientes y certificación con blockchain.

También habrá una vertical dedicada al turismo comunitario, orientada a fortalecer la comercialización directa y una distribución más equitativa de los beneficios económicos entre las comunidades participantes. Finalmente, otra línea de trabajo estará dirigida a experiencias y touroperación, con plataformas para comercializar recorridos, desarrollar paquetes dinámicos y generar sistemas de reseñas verificadas.

De acuerdo con información del Ateneo Turístico, la proveeduría tecnológica internacional utilizada actualmente por la industria turística mexicana representa un mercado cercano a los mil millones de dólares anuales. Además, las plataformas internacionales concentran alrededor del 70 por ciento de las ventas nacionales y reciben entre el 18 y el 25 por ciento del valor de cada reserva, cifra que equivale aproximadamente al uno por ciento del resultado de la balanza comercial entre México y Estados Unidos.

Con esta iniciativa, el Fonatur busca fortalecer las capacidades tecnológicas nacionales y promover un turismo más competitivo mediante soluciones desarrolladas en México.

Las personas interesadas en participar podrán registrarse en el sitio del Incubathón Turístico. El encuentro se llevará a cabo en Izazaga número 8, colonia Centro, en la Ciudad de México.