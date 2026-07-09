Alfonso Ramírez Cuéllar pide generar inversiones que ayuden a cumplir el Plan México

Alfonso Ramírez Cuéllar

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar hizo un llamado a fortalecer la coordinación con el Gobierno Federal para consolidar el Plan México y posicionar al país como un socio estratégico, afirmando que las entidades federativas tienen un amplio potencial para incrementar su capacidad de inversión y desarrollo económico.

Señaló que las condiciones macroeconómicas de México ofrecen una base sólida para atraer inversión, impulsar el crecimiento y generar mayor bienestar. Destacó que, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el país captó 41 mil millones de dólares en inversión extranjera directa y se mantuvo entre las diez economías que más inversión reciben en el mundo.

Recordó que las exportaciones nacionales alcanzaron los 723 mil millones de dólares, mientras que el comercio bilateral con Estados Unidos ascendió a 839 mil millones de dólares. Además de que el país concentró el 17.4% de las importaciones estadounidenses.

“Tenemos las bases suficientes para seguir creciendo. Ahora es momento de que las entidades federativas trabajen de manera coordinada con la Federación para alcanzar las metas planteadas en el Plan México y en el Paquete Económico”, sostuvo.

No obstante afirmo que, aunque diversos indicadores reflejan la fortaleza de la economía nacional, es indispensable seguir impulsando la inversión productiva, fortalecer la industria manufacturera, ya que en abril disminuyeron 0.3% respecto al mismo periodo del año anterior por lo cual, estimular el consumo de bienes nacionales es necesario para consolidar un crecimiento sostenible.

El proceso de relocalización de inversiones representa una oportunidad histórica para México y especialmente, para aquellas entidades que logren desarrollar infraestructura suficiente, ofrecer certidumbre jurídica y fortalecer sus instituciones.

Reconoció que la inversión pública estatal continúa siendo insuficiente frente a las necesidades de desarrollo del país. Recordó que durante 2023 la inversión pública representó apenas el 3.7 por ciento del gasto total de los gobiernos estatales y que, aunque los congresos locales autorizaron 119.9 mil millones de pesos para este rubro, únicamente se ejercieron 106.5 mil millones de pesos, situación que refleja tanto restricciones presupuestarias como deficiencias en la planeación y ejecución de los proyectos.

“Los gobiernos estatales deben asumir un papel central para cumplir las metas del Plan México y aportar recursos de manera sustancial. La Ley de Disciplina Financiera, aun cuando requiere algunas modificaciones, ya permite contratar y reestructurar deuda pública de manera responsable”, finalizó.