Representantes de Somos México y PAZ rinden protesta ante el Consejo General del INE

Representantes de Somos México y PAZ rinden protesta ante el INE

Representantes de los nuevos partidos políticos nacionales Somos México y PAZ rindieron protesta este jueves ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), con lo que formalizaron su incorporación a los trabajos del máximo órgano de dirección electoral.

Durante una sesión virtual, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, tomó protesta a los representantes propietarios y suplentes de ambas fuerzas políticas, quienes se comprometieron a cumplir con la Constitución, la legislación electoral y desempeñar su cargo conforme a los principios que rigen la función electoral.

Por parte de Somos México, y a solicitud de su dirigente nacional, Guadalupe Acosta Naranjo, y de la secretaria general, Cecilia Soto, asumieron como representante propietario Emilio Álvarez Icaza Longoria y como suplente Marco Antonio Baños Martínez.

En tanto, el partido PAZ, a petición de su representante legal Armando González Escoto, acreditó como representante propietario a Ernesto Guerra Mota y como suplente a Iván Nájera Guzmán.

Al tomarles protesta, Guadalupe Taddei les preguntó “¿protestan ustedes guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos Políticos y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado?”

Tras la respuesta afirmativa de los cuatro representantes, la presidenta del INE les dio la bienvenida y expresó su confianza en que contribuirán al fortalecimiento del sistema democrático del país.

“Este Consejo General confía que, en el desempeño de esta importante encomienda, ustedes se apegarán a los principios rectores de la función electoral y contribuirán al fortalecimiento y consolidación del sistema democrático de nuestro país. Bienvenidos”, señaló Taddei.

En su primera intervención como representante de Somos México, Emilio Álvarez Icaza afirmó que el nuevo partido buscará contribuir al fortalecimiento de la democracia y mantener una relación de diálogo con la autoridad electoral.

"Llegamos con la voluntad de diálogo; creemos en el valor del diálogo como método e instrumento“, expresó el exsenador, al tiempo que reconoció el papel del INE como institución autónoma e independiente del Estado mexicano.

Por su parte, la diputada Marcela Guerra, representante del PRI ante el Poder Legislativo, dio la bienvenida a los nuevos integrantes del Consejo General y manifestó su confianza en que su participación contribuya al fortalecimiento del sistema nacional de partidos y de la democracia mexicana.

Con la toma de protesta de sus representantes, Somos México y PAZ inician formalmente su participación en las sesiones y actividades del Consejo General del INE como nuevos partidos políticos nacionales.