Se resquebraja alianza en Chihuahua; PVEM condiciona apoyo a que candidato sea Cruz Pérez Cuéllar

Arturo Escobar, Coordinador Político Nacional del PVEM, pinta su raya a favor de Pérez Cuéllar

La alianza de Morena, PT y PVEM amenaza con romperse rumbo a las elecciones para renovar la gubernatura de Chihuahua el próximo año luego de que el partido Verde condicionó su permanencia en esa coalición a que el abanderado sea el presidente municipal con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

El Coordinador Político Nacional del PVEM, Arturo Escobar y Vega dio el respaldo total del Partido Verde y sostuvo que están listos para construir una alianza ganadora en Chihuahua , siempre que esta lleve como próximo candidato a Pérez Cuellar.

“Tenemos todo el interés, tenemos toda la voluntad para construir una coalición con Morena y con el PT en Chihuahua , pero desde aquí me voy a permitir a condicionar, a condicionar la coalición con ellos, para que si la hagamos, que si la hagamos siempre y cuando, y subrayó siempre y cuando, el coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua sea Cruz Pérez Cuellar”, recalcó

Arturo Escobar dejo en claro que no se trata de simpatías personales, sino de garantizar que lleguen los mejores perfiles en este y en los otros 16 estados donde se renovarán gubernaturas en 2027.

Morena se ha polarizado en Chihuahua en dos grupos donde uno de ellos encabezado por el ex coordinador de los senadores, Adán Augusto López respalda a la senadora con licencia, Andrea Chávez, mientras que por el otro lado, liderazgos como el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, apoya a Pérez Cuéllar.

Esta decisión del PVEM pone en riesgo la alianza oficialista en esa entidad, donde Morena busca arrebatar ese bastión al PAN.

En representación del Partido del Tulcán, Escobar recalcó que se tiene que buscar al candidato mejor preparado y en ese sentido destacó las virtudes de un político honesto y que cuenta con todo los atributos para ser el próximo mandatario estatal en Chihuahua.

“Aquí tienes que buscar al mejor o a la mejor, al más preparado, al que tiene más resultados, al que tiene más cercanía, al que tiene más conocimiento, pero aparte al que ha gobernado y ha gobernado bien, y gracias a Dios, gracias a Dios y lo subrayó, Chihuahua tiene en Cruz Pérez Cuellar, aquel Chihuahuense que reúne todas estas características”, aseveró

Esta determinación tajante del PVEM, representa un revés a las aspiraciones de la senadora con licencia, Andrea Chávez y al grupo respaldado por Adán Augusto López Hernández.