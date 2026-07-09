Tarjeta Rosa 2026: requisitos, registro y guía para obtener el apoyo de 6 mil pesos en Guanajuato

Así será la segunda etapa de la Tarjeta Rosa 2025 en Gunajuato Fotoarte: La Crónica

Guanajuato sigue dando un paso adelante en cuanto a programas sociales se refiere, pues en este mes de julio el estado ha lanzado la segunda convocatoria de registro extraordinario para obtener la Tarjeta Rosa 2026, un apoyo económico para todas las mujeres que aún no forman parte de este padrón de beneficiarias.

Si es la primera vez que haces el registro, quizá te surjan dudas durante el proceso. Sin embargo, en esta nota despejaremos las preguntas más frecuentes y te diremos los requisitos y fechas importantes para realizar tu registro con éxito y sin complicaciones.

¿Qué es la Tarjeta Rosa?

La Tarjeta Rosa es un programa social impulsado por el Gobierno del Estado de Guanajuato para apoyar a mujeres madres de familia de entre 25 y 45 años que residen en la entidad.

Además del apoyo económico, el programa incorpora una red de servicios de asistencia que busca brindar acompañamiento en diferentes aspectos de la vida cotidiana, como atención médica, asesoría legal, apoyo dental, asistencia vial y otros beneficios contemplados en sus reglas de operación.

Su objetivo es contribuir al bienestar de las beneficiarias mediante un esquema que no se limita únicamente a la entrega de recursos económicos, sino que también promueve el acceso a distintos servicios que pueden representar un ahorro para las familias.

¿Cuánto dinero entrega la Tarjeta Rosa?

Uno de los principales atractivos del programa es el apoyo económico anual de 6 mil pesos.

De acuerdo con las reglas de operación, el monto puede entregarse conforme al calendario establecido por las autoridades estatales y se complementa con diversos servicios de asistencia para las beneficiarias.

Es importante recordar que las fechas de dispersión y entrega pueden modificarse en cada ejercicio fiscal, por lo que siempre conviene consultar la información oficial cuando se publique una nueva convocatoria.

¿Quiénes pueden solicitar este apoyo?

Para participar en el programa es necesario cumplir con una serie de requisitos básicos establecidos por el Gobierno de Guanajuato. Entre ellos destacan:

Ser mujer.

Ser madre de familia.

Tener entre 25 y 45 años .

. Vivir en el estado de Guanajuato.

Completar el registro mediante los canales oficiales.

Presentar la documentación solicitada durante el proceso.

En algunas convocatorias también se solicita documentación como identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio, acta de nacimiento de alguno de los hijos y datos de contacto, aunque los requisitos específicos pueden actualizarse en cada periodo de registro.

Requisitos para adquirir la Tarjeta Rosa: documentos necesarios

Si quieres iniciar tu procedimiento, lo primero que necesitarás, después de verificar que cumplas con las condiciones necesarias, son los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE) que avale el domicilio en la entidad.

Presentar un comprobante de domicilio reciente (recibo de luz o agua).

Tener el Acta de Nacimiento de la hija o hijo actualizada con código QR (debe ser el formato de acta digital certificada expedida por el Registro Civil).

Proporcionar la CURP de la beneficiaria (madre) mayor de edad.

Contar con una cuenta de correo electrónico activa.

Guía paso a paso para el registro de la Tarjeta Rosa

Muchas de las dudas surgen en esta parte, pues existen pasos a seguir una vez que reúnas los requisitos y documentación. Ahora siguen los pasos más importantes:

Ingresar a la plataforma: Descarga la aplicación de “Tarjeta Rosa” en tu teléfono celular o accede directamente al portal web oficial: https://app-tarjeta-rosa.guanajuato.gob.mx/ ( https://app-tarjeta-rosa.guanajuato.gob.mx/ )

Descarga la aplicación de “Tarjeta Rosa” en tu teléfono celular o accede directamente al portal web oficial: ( ) Iniciar el proceso: Da clic en el botón que indica “Empieza tu registro 2026”.

Da clic en el botón que indica “Empieza tu registro 2026”. Confirmar información: Selecciona “Sí” en la leyenda que dicta: Quedo enterada de los requisitos con los que debo contar para el registro de Tarjeta Rosa .

Selecciona “Sí” en la leyenda que dicta: . Avanzar: Presiona el botón de “Solicitar”.

Presiona el botón de “Solicitar”. Aceptar términos legales: Lee y acepta el “Consentimiento Expreso”. Deberás dar clic en “Sí” a las leyendas sobre los Avisos de Privacidad (Integral y Simplificado) y otorgar tu consentimiento para el tratamiento de datos personales. Posteriormente, da clic en “Siguiente”.

Lee y acepta el “Consentimiento Expreso”. Deberás dar clic en “Sí” a las leyendas sobre los Avisos de Privacidad (Integral y Simplificado) y otorgar tu consentimiento para el tratamiento de datos personales. Posteriormente, da clic en “Siguiente”. Subir documentación: Captura una fotografía de tu INE por ambos lados, llena los formularios con tus datos personales y anexa en formato digital los documentos solicitados por el sistema.

Captura una fotografía de tu INE por ambos lados, llena los formularios con tus datos personales y anexa en formato digital los documentos solicitados por el sistema. Programar entrega: Agenda tu cita en la plataforma para poder recoger el plástico físico.

Agenda tu cita en la plataforma para poder recoger el plástico físico. Guardar comprobante: Al finalizar, el sistema te arrojará un folio y un código QR. Es de suma importancia que los guardes (puedes tomar una captura de pantalla), ya que serán indispensables para recoger tu tarjeta.

Conocer desde ahora cómo funciona la Tarjeta Rosa permite prepararse para futuras convocatorias, reunir la documentación necesaria y evitar errores durante el registro.