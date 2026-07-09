Avioneta de fumigación se desploma en Querétaro, habría al menos un herido

Se desploma avioneta fumigadora en Querétaro | Investigan las causas del accidente.

Una avioneta dedicada a labores de fumigación agrícola se desplomó la mañana de este 9 de julio en una zona de sembradíos de la comunidad de Santa Matilde, en el municipio de San Juan del Río, Querétaro, dejando al menos una persona lesionada, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades y cuerpos de emergencia.

El accidente ocurrió sobre la carretera a La Valla, a la altura de la colonia Residencial Campestre Hacienda El Porvenir, donde la aeronave cayó entre parcelas y provocó un incendio que fue atendido por elementos de emergencia.

Poco antes de las 11:00 horas, los primeros reportes desde el lugar señalaron que los cuerpos de emergencia y seguridad ya trabajaban en la zona para controlar el incendio y brindar atención al ocupante de la aeronave.

Los primeros reportes señalaron que el único lesionado es el piloto

Una persona resultó lesionada con quemaduras leves, mientras que elementos de la Defensa resguardaban el perímetro para facilitar las labores de rescate. Asimismo, se indicó que aparentemente solo viajaba el piloto.

Poco después, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro confirmó que la aeronave ligera realizaba labores de fumigación agrícola y que, tras el reporte del accidente, personal estatal, municipal y del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para atender la emergencia, asegurar el área y coordinar las acciones correspondientes.

Las autoridades informaron que el piloto fue valorado por paramédicos en el lugar y clasificado en código verde, por lo que no presentó lesiones de gravedad.

Investigan las causas del desplome

Una vez sofocado el incendio, los cuerpos de emergencia inspeccionaron el área para descartar fugas de combustible u otras condiciones de riesgo para la población cercana. Posteriormente, se confirmó que no existían peligros adicionales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas oficiales del desplome. Sin embargo, los primeros reportes señalaron que el accidente habría estado relacionado con una posible falla mecánica, versión que deberá ser confirmada mediante los peritajes que realice la autoridad competente.