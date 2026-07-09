Sheinbaum niega que el gobierno federal proteja a Rubén Rocha Moya

Claudia Sheinbaum Cuartoscuro (Andrea Murcia Monsivais)

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las versiones periodísticas que aseguran que el gobierno federal mantiene oculto al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y aseguró que el mandatario se encuentra en su domicilio y no cuenta con protección federal.

Durante la conferencia de prensa matutina, Sheinbaum calificó como “absolutamente falso” lo publicado en otros medios de comunicación, quienes indicaron que el gobierno federal estaría resguardando al exgobernador.

“El señor está en su casa. Es más, ni siquiera tiene protección federal, para que todo el mundo le quede claro”, declaró la mandataria presidencial.

Sheinbaum resaltó que este tipo de versiones forman parte de una serie de “mentiras” que buscan dañar a su administración o hacer creer que el gobierno protege a determinadas personas.

La presidenta puntualizó que su administración actúa con apego a la ley y reiteró que su obligación es defender la soberanía nacional y cumplir con el marco jurídico.

Asimismo, Sheinbaum subrayó que, en distintas ocasiones, sectores vinculados con Estados Unidos han utilizado señalamientos sobre presuntos vínculos de políticos mexicanos con el narcotráfico como un mecanismo de presión e injerencia en los asuntos internos del país.

Como ejemplo, la presidenta leyó un fragmento de las memorias del expresidente Miguel de la Madrid, en el que se relata que el entonces embajador estadounidense en México, John Gavin, entregó al mandatario una lista de gobernadores presuntamente relacionados con el narcotráfico.

Sheinbaum puntualizó que, de acuerdo con el propio testimonio de De la Madrid, el expresidente solicitó pruebas sobre esas acusaciones y respondió que las leyes mexicanas exigen demostrar la culpabilidad de una persona antes de actuar en su contra. También recordó que, según ese relato, las autoridades estadounidenses nunca aportaron evidencia que sustentara los señalamientos.

La mandataria presidencial agregó que situaciones similares han ocurrido en distintos momentos de la relación bilateral y consideró que una de las motivaciones detrás de ese tipo de acusaciones es influir en los gobiernos mexicanos.

Finalmente, Sheinbaum enteró que existe comunicación con las autoridades estadounidenses en materia de seguridad, pero insistió en que las investigaciones que correspondan a México se realizan conforme a la ley, recalca que Estados Unidos también debe investigar lo que ocurre en su territorio, donde se comercializan las drogas.

La Crónica de Hoy 2026