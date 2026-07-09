Swisscham en México se reúne con la confederación suiza

SwissCham México

En el marco de su décimo aniversario, la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria (SwissCham México) en colaboración con la Embajada de Suiza en México y Economiesuisse, se reunieron con la Delegación Suiza, encabezada por el Consejero Federal, Guy Parmelin, Presidente de la Confederación Suiza, junto al Embajador de Suiza en México, Pietro Piffaretti.

Durante el encuentro, el presidente SwissCham México, Francisco Martínez destacó que actualmente las 70 empresas suizas afiliadas, generan más de 55 mil empleos. Subrayó que en 2025 la inversión suiza alcanzó un récord de 2 mil 300 millones de dólares, consolidando a Suiza como el sexto inversionista extranjero en el país.

Martínez enfatizó la importancia de modernizar el Tratado de Libre Comercio AELC-México, para brindar mayor certidumbre para el comercio y la inversión suiza.

Por su parte, la directora general de SwissCham México, Emilia Pfeiffer, resaltó que las empresas suizas proyectan una cartera de inversión estimada en 4 mil millones de francos suizos (CHF) para el periodo 2025-2030. Este capital marcará una etapa de mayor valor agregado en el país, enfocándose en áreas estratégicas como la transformación digital, investigación y desarrollo (I+D), operaciones clínicas y sostenibilidad.

El presidente de SwissCham México afirmó que, con la visión conjunta de seguir construyendo confianza para innovar, posicionan al ecosistema productivo de México como una plataforma de alto valor para Suiza.

La Crónica de Hoy 2026