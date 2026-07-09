Condusef y UIF firman convenio de colaboración para combatir delitos financieros

Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF junto a Óscar Rosado Jiménez, titular de la CONDUSEF

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) signaron un acuerdo de colaboración que tiene como objetivo central el intercambio de información y coordinación institucional para fortalecer los mecanismos para prevenir, identificar e investigar posibles fraudes y otros esquemas relacionados con este delito.

Ambas instituciones subrayan que cooperarán mediante el intercambio legal de datos, una comunicación continua y capacitación técnica conjunta, con el fin de proteger el sistema financiero y optimizar la inteligencia financiera, aunque esto no contempla el intercambio de datos personales, información bancaria de usuarios o datos sensibles.

Parte de la necesidad de la colaboración entre ambas dependencias es que de enero a junio de este año, la Condusef recibió 43 mil 871 quejas relacionadas con fraudes financieros, mismos que han ido en aumento respecto a los registros anuales de 2024 y 2025.

Comisión de fraudes

Por otra parte y en lo que va de 2026, la institución refirió que se han registrado 27 mil 721 casos de Posibles Fraude Tradicional (19.5 por ciento más que en el mismo periodo de 2025); 14 mil 627 casos de Posible Fraude Virtual (14.2 por ciento más que en el mismo periodo de 2025); y mil 523 casos de Posible fraude por robo de identidad ( 3.3 por ciento menos que en el mismo periodo de 2025).

De la misma forma, los fraudes se han registrado en mayor medida en los sectores de Institución Bancaria Múltiple (41 mil 118 casos en 2026), Sociedades Financieras Populares (mil 12 casos en 2026), Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas (656 casos en 2026), Fondos de pago electrónicos (519 casos en 2026), Banca de desarrollo (428 casos en 2026), de acuerdo únicamente con los reportes realizados ante la CONDUSEF.

Este convenio optimiza la capacidad de la UIF para investigar delitos financieros, facilitando la detección de cuentas que reciben o distribuyen recursos ilegales.