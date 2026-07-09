Rechaza Monreal que Morena defienda narcos, tras reclamos por operativo contra Mayo Zambada

El presidente de la Jucopo en san Lázaro, Ricardo Monreal en reunión con medios de comunicación

Ante los reclamos del gobierno federal a Estados Unidos por la presunta sustracción ilegal del Mayo Zambada por parte del FBI, el l presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que Morena no defiende capos, narcotraficantes ni a ningún presunto responsable de delitos cometidos en la delincuencia organizada.

“Nosotros no defendemos capos, Morena no defiende a ningún narcotraficante o a ningún presunto responsable de delitos cometidos en la delincuencia organizada. Pero sí creo que debemos apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum en defender al país, defender la soberanía y no permitir la agresión, la interferencia, la injerencia, la invasión a nuestras normas jurídicas, a nuestro sistema normativo, pendiente a juzgar a quienes cometen delitos”, resaltó.

Monreal reconoció que el tema de la aprehensión de Ismael “El Mayo” Zambada con presunta injerencia del FBI, es uno de los desencuentros más serios entre México y Estados Unidos en los últimos años.

“Es uno de los desencuentros más serios que se han presentado en la relación México y Estados Unidos. Derivado de esta detención, de este proceso, de este traslado de uno de los hombres del crimen más importantes de las últimas décadas en México”, aseveró

ANTECEDENTE GRAVE

Advirtió que de comprobarse la participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en la captura de El Mayo Zambada, representaría un precedente muy grave.

“Este hecho que se está dando a conocer respecto del traslado de un presunto capo de Sinaloa es un precedente grave de llegarse a comprobar que intervino una agencia de los Estados Unidos como lo es el FBI. Y que ahora se exhibe como trofeo en tierras lejanas el avión en el que fue trasladado”, denunció.

En reunión con medios de comunicación, Monreal justificó que la exigencia de la presidenta Claudia Sheinbaum para esclarecer cómo ocurrió la detención de Ismael El Mayo Zambada no es para defenderlo, sino en defensa del estado de derecho y la soberanía del país.

“No defiende a criminales, ni a probables delincuentes, lo que está defendiendo es a su patria”, recalcó

Lo que la presidenta a defiende –agregó--es el estado de derecho, que no se cometan tropelías, invasiones o la intromisión de gobiernos extranjeros en asuntos internos.

Sostuvo que la mayoría legislativa acompañará las acciones que emprenda la Presidenta para exigir información, evitar violaciones al tratado de extradición o a la Ley de Seguridad Nacional.

Confió en que Sheinbaum mantendrá una postura firme, pero con cabeza fría, para impedir que se profundice la tensión con Estados Unidos.

A casi dos años de aquel 25 de julio de 2024 que fue detenido en Sinaloa y trasladado a Estados Unidos, el gobierno mexicano aún no sabe a ciencia cierta los pormenores de esa operación en la que supuestamente estuvo involucrado el FBI, de Estados Unidos.