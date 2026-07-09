Reaparece Rocha Moya, asegura estar en su casa en Culiacán, Sinaloa

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa es uno de los acusados por el departamento de justicia estadounidense.

A más de dos meses, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reapareció este jueves para salir al paso de las versiones que lo ubican bajo resguardo del Ejército, y aseguró que permanece en su casa en la capital de esa entidad.

Afirmó que desde el 1 de mayo permanece en su domicilio ubicado en Culiacán, donde, aseveró que ha permanecido sin salir durante todo este tiempo.

Mediante un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario con licencia negó contar con protección de alguna corporación federal como señalan versiones periodísticas y rechazó los señalamientos de Estados Unidos por presuntos vínculos con el cartel de Sinaloa.

“No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna. Es absolutamente falso lo que escribe el periodista Carlos Loret de Mola”, afirmó

Acto seguido acusó una “atroz” campaña de desprestigio en su contra por acusaciones sin sustento jurídico.

“He sido objeto de una atroz embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni legal alguno. Las acusaciones que se me formulan por una oficina del Gobierno de los Estados Unidos son falsas”, expresó.

El morenista atribuyó los señalamientos a un ataque político impulsado por sectores de la ultra derecha que buscan estigmatizar al movimiento y sobre todo violentar la soberanía del país.

“Hoy queda claro que se trata de un ataque promovido desde la ultraderecha, con la pretensión de menoscabar la soberanía nacional y estigmatizar al movimiento de transformación a favor de los pobres más importante del continente”, sostuvo.

La reaparición del gobernador con licencia ocurre horas después de que el Gabinete de Seguridad rechazó las versiones que aseguraban que Rocha Moya se encontraba protegido en instalaciones militares mientras enfrenta una solicitud de detención con fines de extradición promovida por Estados Unidos.

Rocha Moya recordó que han transcurrido 69 días desde que solicitó licencia al cargo para enfrentar las investigaciones en su contra sin la protección del fuero constitucional.

El político de Morena aseveró que ya compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) para responder las preguntas del Ministerio Público Federal y rechazó las versiones que afirman que permanece resguardado por las Fuerzas Armadas.

“Lo hice desde mi convicción de mexicano que confía en las instituciones y en las leyes de nuestro país, con la finalidad de que, sin la protección del fuero constitucional inherente a mi cargo, se me investigue con toda amplitud y sin cortapisa alguna por las autoridades competentes”, escribió.

En este lapso, comparecí ante la FGR, a responder de manera puntual y veraz las preguntas del Ministerio Público Federal, señaló.