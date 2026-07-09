IMSS y Fonacot fortalecen intercambio de información para beneficiar a trabajadores

IMSS y Fonacot fortalecen intercambio de información

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el intercambio de información en beneficio de las personas trabajadoras.

El acuerdo fue suscrito por la directora general de Fonacot, Wendolyne Retana Alarcón, y la directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, Luisa Obrador Garrido Cuesta.

Ambas instituciones mantienen una colaboración desde 2007 mediante convenios para el intercambio de información, la cual se ha fortalecido y actualizado para atender las necesidades operativas, tecnológicas y normativas.

El nuevo Convenio de Colaboración Administrativa estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2030 y podrá prorrogarse automáticamente hasta por dos años adicionales, salvo que alguna de las partes determine modificarlo o concluirlo.

Con este nuevo instrumento, el IMSS y Fonacot optimizarán el intercambio seguro, oportuno y eficiente de información sobre el registro de patrones, sujetos obligados e inscripción de personas trabajadoras. Además de fortalecer la coordinación institucional y mejorar los servicios que ambas dependencias ofrecen, el convenio permitirá a Fonacot contar con información oficial y actualizada para reforzar sus procesos de otorgamiento, administración y recuperación de créditos, con pleno respeto a la protección de los datos personales conforme a la legislación vigente.