Los señalamientos aun están en litigio, aclara García Cabeza de Vaca sobre nota de Crónica

El ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, envió a Crónica una carta para responder a una nota sobre los procesos administrativos y judiciales abiertos a su administración durante los últimos años, misma en la que hace una serie de puntualizaciones que, en apego al derecho de réplica, reproducimos integramente a continuación:

Carta a Crónica

A quien corresponda

La Crónica de Hoy*

Presente.

En relación con la nota informativa publicada por su prestigiado medio de comunicación, titulada “Gabinete de García Cabeza de Vaca suma quebranto por más de $2 mil 423 millones a Tamaulipas”, me permito ejercer mi derecho de réplica a través de las siguientes aclaraciones:

1. La publicación alude directamente a mi persona respecto a una acusación ante la Fiscalía General de la República (FGR). Reitero que se ha demostrado ante diversas instancias jurídicas que estos señalamientos derivan de delitos fabricados en 2021, iniciados como parte de una persecución política en mi contra por parte del actual gobierno.

Esta acusación tendrá, tarde o temprano, una resolución definitiva a mi favor. Si el caso no ha concluido plenamente es debido a las presiones del poder ejecutivo sobre los actuales impartidores de justicia; sin embargo, confío en que el Estado de derecho prevalecerá.

2.- Respecto a los señalamientos en contra de mis excolaboradores, aclaro que la mayoría de los casos corresponden a omisiones meramente administrativas. Estas observaciones no constituyen un quebranto patrimonial, a pesar de que la publicación lo asegure de manera errónea.

Es importante destacar que en el caso del ex Secretario de Bienestar Social Romulo Garza, se encuentra injustamente en prisión desde el 2025, es otra clara venganza política por el hecho de haber colaborado conmigo, se le acusa del delito de uso indebido de atribuciones y facultades cuando en realidad sí era su competencia la contratación de la compra de despensas en particular para hacer frente a las necesidades alimenticias de las familias durante la contingencia sanitaria por el COVID.

Es evidente que las acciones judiciales contra exservidores públicos de mi administración carecen de un sustento jurídico sólido. Dichos procesos son una extensión de la misma persecución política dirigida hacia mí, utilizando faltas administrativas menores como si fuesen delitos graves.

La administración estatal actual insiste en utilizar estos procesos como distractores para desviar la atención pública de sus propios fallos como gobierno, así como de las investigaciones y señalamientos en los Estados Unidos que vinculan financiamientos ilícitos durante su campaña electoral en 2022.

Agradezco de antemano el espacio otorgado para publicar esta aclaración, en estricto apego al derecho de réplica.

Atentamente,

Francisco García Cabeza de Vaca

Exgobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas.