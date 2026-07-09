Morena afirma que revisión del T-MEC abre oportunidad para fortalecer el acuerdo comercial

La vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez afirmó que el inicio de una nueva etapa de negociaciones y revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) representa una oportunidad para fortalecer y modernizar el acuerdo comercial, así como para consolidar la integración económica de América del Norte.
La legisladora señaló que el proceso de revisiones periódicas permitirá adecuar el tratado a los nuevos retos económicos y comerciales de la región, al tiempo que favorecerá una evaluación permanente de su funcionamiento.
“Nuestro país llega a esta nueva etapa con estabilidad macroeconómica, finanzas públicas sanas y un mercado cada vez más competitivo, condiciones que fortalecen nuestra posición en la mesa de negociación y generan confianza para quienes invierten en México. Hoy somos un socio confiable y estratégico para el desarrollo regional”, sostuvo.
La diputada sostuvo que el país llega al proceso de revisión con estabilidad macroeconómica, finanzas públicas sanas y un mercado cada vez más competitivo, condiciones que, dijo, fortalecen la posición de México en las negociaciones y generan confianza entre los inversionistas.
También consideró que la continuidad y actualización del T-MEC brindan certidumbre para millones de trabajadores cuyos empleos dependen del comercio exterior, además de fortalecer las cadenas de suministro, impulsar las exportaciones y favorecer la llegada de nuevas inversiones.
Destaca diálogo con EU y Canadá
La legisladora también reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, en la conducción del proceso de revisión del tratado mediante el diálogo y la negociación con Estados Unidos y Canadá.
Indicó que las conversaciones deben desarrollarse bajo una relación de respeto, cooperación y beneficio compartido, sin dejar de lado la defensa de la soberanía y de los intereses nacionales.
Añadió que una mayor integración económica en América del Norte puede traducirse en mayores oportunidades de inversión, generación de empleos y crecimiento económico para México.
Morena expresa respaldo al proceso
Finalmente, la diputada informó que el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados respaldará las acciones encaminadas al fortalecimiento y modernización del T-MEC.
Señaló que, desde la bancada oficialista, consideran que un acuerdo comercial actualizado y una región más integrada contribuirán a incrementar la competitividad de América del Norte y a generar condiciones favorables para el desarrollo económico de México.