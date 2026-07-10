Se gradúan 278 estudiantes del Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina

Marina fortalece sus capacidades institucionales con 278 graduados del Centro de Estudios Superiores Navales, generación 2025 -2026. (Adrián Contreras)

La Secretaría de Marina llevó a cabo la ceremonia de graduación de 278 estudiantes del Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) que concluyeron estudios de maestrías y especialidades en beneficio de la nación, y quienes se convierten en líderes navales altamente capacitados en escenarios estratégicos, operacionales y tácticos.

De las 278 personas egresadas, fueron 30 mujeres y 248 hombres con planes de estudio enfocados en Seguridad Nacional, Geopolítica, Seguridad de la Información, Estado Mayor, Mando Naval, Administración Marítima-Portuaria y Aduanas Marítimas, entre otros.

Destacan seis estudiantes de nacionalidad extranjera originarios de China, Argentina, Guatemala, Nicaragua y Panamá.

Durante el evento, también se entregaron 19 Menciones Honoríficas, 35 primeros lugares; también se otorgaron condecoraciones a los estudiantes que destacaron por su alto desempeño académico.

Marina fortalece sus capacidades institucionales con 278 graduados del Centro de Estudios Superiores Navales, generación 2025 -2026. (Adrián Contreras)

Rigor, método y pensamiento crítico

Ante cientos de personas que acompañaron a los egresados, en representación del personal graduado, el Capitán de Navío Oscar Vera, estudiante de la Maestría en Seguridad Nacional, detalló que el CESNAV —la máxima casa de estudios de la Secretaría de Marina— representa una de las instituciones más significativas en la formación del pensamiento estratégico nacional.

“En sus aulas se cultiva el juicio prudente, el pensamiento crítico y el carácter. Se examinan los grandes desafíos del Estado Mexicano y se forman mujeres y hombres llamados a ejercer el mando, asesorar con rigor y decidir con responsabilidad”.

Destacó que el logro que alcanzan no sería posible sin quienes “han navegado” junto a ellos día a día, por ello, agradeció a las familias y catedráticos que los acompañaron.

“A nuestras familias, les debemos gratitud especial. Ustedes compartieron este esfuerzo desde el silencio... A nuestros catedráticos, asesores y autoridades académicas, expresamos nuestro más sincero reconocimiento. Nos exigieron rigor, método y pensamiento crítico. Nos enseñaron que el conocimiento de nada sirve para la soberbia, sino para la responsabilidad”.

Para concluir, destacó que México necesita servidores públicos preparados, instituciones cohesionadas y Fuerzas Armadas con visión de futuro, capaces de comprender la complejidad sin perder la claridad; de analizar con profundidad sin perder de vista el sentido humano; de actuar con firmeza sin renunciar a la legalidad, y de ejercer la autoridad sin abandonar jamás la justicia.

Rigor, disciplina y doctrina naval

En su intervención, el director del Centro de Estudios Superiores Navales, dio parte de los estudiantes graduados, mencionando cada una de los programas y especialidades, y el número de personas egresadas.

Marina fortalece sus capacidades institucionales con 278 graduados del Centro de Estudios Superiores Navales, generación 2025 -2026. (Adrián Contreras)

Aseguró que detrás de cada cifra existe una decisión institucional que refleja en las y los egresados el alcance de la Secretaría de Marina para anticipar riesgos, conducir operaciones, proteger los intereses marítimos nacionales y servir a México.

“Nuestra educación es rigor, disciplina y doctrina naval. Pero también es visión del entorno marítimo en el ámbito mercante, y fuente plenamente abierta al conocimiento universal en el que convergen integrantes de la Administración Pública Federal y distinguidos representantes de naciones amigas.

“Haciendo de nuestras aulas un espacio donde el intercambio de experiencias fortalece la cooperación nacional e internacional, amplía la comprensión de los desafíos comunes y consolida una visión marítima con perspectiva global”.

Detalló que detrás de cada egresada o egresado existe una familia que comprendió las ausencias, alentó los esfuerzos y sostuvo la voluntad de seguir adelante.

Marina fortalece sus capacidades institucionales con 278 graduados del Centro de Estudios Superiores Navales, generación 2025 -2026. (Adrián Contreras)

El director se dirigió a los egresados para recordarles que nunca se deja de aprender y que el estudio es una responsabilidad permanente.

“Para quienes hoy egresan, la Secretaría de Marina Armada de México les recuerda que el estudio constituye una responsabilidad permanente, ya que la tecnología evoluciona, Las amenazas se transforman y los intereses nacionales demandan nuevas respuestas. Quien deja de aprender renuncia a su capacidad de servir a la nación.

“Lleven consigo los principios que distinguen a la profesión aval, honor, deber, lealtad y patriotismo para recordar en cada decisión que el interés común siempre debe estar por encima de cualquier interés personal. No se traicionen jamás y con ello nunca traicionen a sus respectivas naciones, a la nación que le han jurado lealtad”, enunció.

Marina fortalece sus capacidades institucionales con 278 graduados del Centro de Estudios Superiores Navales, generación 2025 -2026. (Adrián Contreras)

El evento fue presidido por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina, y por el general Ricardo Trevilla Trejo, Altos Mandos de las Fuerzas Armadas, así como por autoridades navales y militares.

La Secretaría de Marina-Armada de México consolida la formación de líderes estratégicos, operacionales y tácticos bajo la doctrina de los más altos valores de honor, deber, lealtad y patriotismo, con la firme encomienda de Servir a México.

Con ello, reafirma su compromiso de formar líderes militares de excelencia y estrategas de alto nivel, mediante los cuales la institución robustece de manera directa la seguridad nacional en beneficio de las y los mexicanos.