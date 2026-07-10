Merlín llega a la Lotería Nacional: qué especie de pato es y en qué países habita

Estrella mundial CIUDAD DE MÉXICO, 09JULIO2026.- Billetes conmemorativos del sorteo superior número 2891 de la Lotería Nacional dedicado al pato Merlin. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

El Pato Merlín, que conquistó a miles de aficionados durante la Copa Mundial de Futbol 2026 y ahora aparece en un billete conmemorativo de la Lotería Nacional, es la estrella del verano futbolero, al nivel de Haaland y Messi. Dicho eso... ¿de qué especie es y dónde habita?

Aunque su fama surgió por acompañar a la familia Gómez con la playera de la Selección Mexicana y convertirse en uno de los símbolos de la afición durante el Mundial, Merlín también ha llamado la atención por sus características físicas y su comportamiento domesticado.

¿Qué especie de pato es Merlín?

De acuerdo con las características mostradas por el ave y la información difundida por la propia familia, Merlín es un pato pekín, una de las razas domésticas más populares del mundo.

El pato pekín se distingue por su plumaje completamente blanco, pico de color amarillo o anaranjado, patas anaranjadas y cuerpo robusto; además, suele tener un temperamento dócil, por lo que con frecuencia es criado como mascota o en granjas.

En el caso de Merlín, su familia ha explicado que forma parte de su vida cotidiana desde hace dos años y que incluso acompaña a sus dueños a vender aguas frescas en calles de la Ciudad de México, actividad que lo hizo viral antes de convertirse en una sensación del Mundial.

¿En qué países habita el pato pekín?

El pato pekín tiene su origen en China, donde fue domesticado hace varios siglos. Con el paso del tiempo se expandió a prácticamente todo el mundo debido a su crianza en granjas y como ave de compañía.

Actualmente puede encontrarse en países de América, Europa, Asia, Oceanía y África, principalmente bajo cuidado humano, ya que se trata de una raza doméstica y no de un pato silvestre.

En México también es común encontrar ejemplares de esta raza en hogares, unidades de producción y espacios rurales donde son criados como animales de compañía o para actividades agropecuarias.

Hasta a la mañanera llegó CIUDAD DE MÉXICO, 22JUNIO2026.- El Pato Merlín y su familia estuvieron en la Conferencia del Pueblo tras ser invitados por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. La madre de familia explico cuáles son los cuidados que tiene el ave para mantenerlo saludable. El famoso pato lució su playera de la Selección Mexicana y una bufanda de la FIFA. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

De fenómeno del Mundial a un billete de la Lotería Nacional

La popularidad de Merlín comenzó durante el debut de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de Futbol 2026, acontecida el pasado 11 de junio en el Estadio Azteca frente a Sudáfrica, cuando fue captado caminando entre los aficionados con una camiseta del Tricolor y acompañando a la familia Gómez mientras vendían bebidas en el Centro de la Ciudad de México.

Su historia se volvió viral en redes sociales, lo que lo llevó a ser reconocido por diversas instituciones. Como parte de ese fenómeno, la Lotería Nacional le dedicó el billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2891, con el que busca reconocer a Merlín y a la familia que lo convirtió en uno de los personajes más entrañables del Mundial 2026.