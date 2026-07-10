Récord histórico: México recibe 42.8 millones de viajeros internacionales en los primeros cinco meses de 2026

Mundial 2026 Turismo (Tamara Ramírez Villegas)

México registró un récord histórico en la llegada de viajeros internacionales durante los primeros cinco meses de 2026, al recibir 42.87 millones de visitantes, lo que representó un crecimiento de 8.8% respecto al mismo periodo del año anterior, según informó la Secretaría de Turismo (Sectur).

La titular de la dependencia, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que el país también alcanzó una cifra histórica de 20.39 millones de turistas internacionales entre enero y mayo, un incremento de 5.3% frente al mismo lapso de 2025, de acuerdo con datos de la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La funcionaria afirmó que estos resultados reflejan el fortalecimiento de México como uno de los destinos turísticos más atractivos a nivel internacional, impulsado por su diversidad cultural, riqueza natural y la oferta de experiencias para visitantes nacionales y extranjeros.

Además del crecimiento en la afluencia de viajeros, Sectur informó que el ingreso de divisas por turismo internacional ascendió a 15,869 millones de dólares durante los primeros cinco meses del año, consolidando al sector como uno de los principales generadores de ingresos para la economía mexicana.

Tan solo en mayo de 2026, México recibió 8.36 millones de viajeros internacionales, el mejor registro para ese mes desde que existe la medición, cifra 5.3 por ciento superior a la observada en mayo de 2025.

En ese mismo mes arribaron 3.92 millones de turistas internacionales, también el mayor registro histórico para un mes de mayo, lo que representó un incremento anual de 4.5%.

Rodríguez Zamora aseguró que los resultados son producto del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada y las comunidades receptoras para fortalecer la actividad turística y consolidar a México como una potencia mundial en el sector.

La secretaria sostuvo que el creciente número de visitantes refleja la confianza que millones de viajeros mantienen en el país y reiteró que el Gobierno federal continuará impulsando un modelo de turismo que genere bienestar económico y desarrollo para las comunidades.