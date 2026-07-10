El Museo Textil abre su primera gran exposición temporal que resalta la cultura de los pueblos indígenas y afromexicanos

El MUT abre su ciclo de exposiciones temporales con la obra textil de Trine Ellitsgaard.

El textil puede ser mucho más que una prenda o una artesanía. Puede convertirse en escultura, memoria y diálogo entre culturas. Esa es la apuesta de “La forma que sostiene el aire”, la primera exposición temporal del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (MUT), inaugurada por la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La muestra marca el inicio del programa de exposiciones temporales del museo, inaugurado recientemente frente al Templo Mayor, y presenta la obra de la artista textil Trine Ellitsgaard, originaria de Dinamarca, quien desde hace casi cuatro décadas vive en Oaxaca y ha construido una trayectoria artística inspirada en los materiales y técnicas textiles de México.

La exposición, curada por Ana Elena Mallet, reúne piezas textiles y escultóricas elaboradas con lana, henequén, seda, crin de caballo e hilos de oro, muchas de ellas desarrolladas en colaboración con artesanas y artesanos de distintas regiones del país, en un ejercicio que busca tender puentes entre el diseño escandinavo y el patrimonio textil mexicano.

Durante la inauguración, Claudia Curiel de Icaza afirmó que cada una de las obras expuestas muestra al tejido como un lenguaje en constante transformación.

“En cada fibra, técnica o forma de creación existe también el conocimiento, territorio, historia y futuro. Esta sala temporal va a dialogar con otros artistas, textiles y otras maneras y cosmovisiones del mundo”, señaló la funcionaria, quien destacó que la nueva sala temporal permitirá que artistas contemporáneos dialoguen con los saberes textiles de los pueblos indígenas y afromexicanos.

La titular de Cultura también subrayó el simbolismo de que el museo se ubique frente al Templo Mayor, ya que ambos espacios permiten establecer un vínculo entre el patrimonio histórico y las expresiones culturales que siguen vivas en las comunidades.

Un puente entre Dinamarca y Oaxaca

Aunque nació en Dinamarca, Trine Ellitsgaard encontró en Oaxaca el lugar donde redefinió su trabajo artístico.

Formada como tejedora en Europa, la creadora comenzó a experimentar con fibras naturales y técnicas tradicionales mexicanas hasta desarrollar un lenguaje propio, donde el textil deja de ser un objeto utilitario para convertirse en una pieza escultórica que explora la luz, el espacio, la memoria y el territorio.

La curadora Ana Elena Mallet explicó que la importancia de esta exposición radica en mostrar que el arte textil sigue evolucionando sin perder sus raíces.

“El trabajo de Trine demuestra que el textil mexicano está vivo, se transforma y dialoga con otras tradiciones sin dejar de respetar el conocimiento de las comunidades”, afirmó.

Más que una exposición de textiles

Distribuida en tres salas, “La forma que sostiene el aire” propone un recorrido donde la repetición de formas, las tensiones de los materiales y la transformación de objetos cotidianos construyen una experiencia distinta para el visitante.

Más que observar prendas o tapices, el público encontrará obras que invitan a pensar cómo los textiles pueden convertirse en una forma de narrar historias, conservar memoria y explorar nuevas posibilidades artísticas.

Con esta exposición, el MUT inaugura oficialmente su programa de muestras temporales y reafirma su propósito de preservar el patrimonio textil de los pueblos indígenas y afromexicanos, al tiempo que abre espacio a propuestas contemporáneas que dialogan con esos saberes.

La exposición permanecerá abierta hasta el 8 de octubre de 2026 en el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, ubicado en República de Argentina 12, frente al Templo Mayor, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El recinto abre de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas. La entrada cuesta 95 pesos, con acceso gratuito para niñas, niños, artesanas y artesanos.