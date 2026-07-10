¿Cuándo es el regreso a clases? Fechas tentativas del nuevo calendario escolar 2026-2027 de la SEP

Muchos alumnos de educación básica están cerrando su ciclo escolar para comenzar con las vacaciones de verano, por lo que las madres, padres o tutores se cuestionan cuándo inician las clases para el periodo 2026-2027.

A través de la Plataforma Integral de Gobernanza Regulatoria, la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó un acuerdo con los calendarios escolares de este nuevo curso.

Este acuerdo será aplicable en toda la República Mexicana y contempla el posible inicio y término del próximo año escolar en educación preescolar, primaria, secundaria y normal.

Aunque este esquema no es oficial, los días festivos se mantienen fijos. También se mostró una distribución de las fechas que contemplan:

Vacaciones de invierno

Vacaciones de Semana Santa

Consejos técnicos escolares

Evaluaciones

¿Cuándo inician las clases del ciclo 2026-2027?

El documento establece los 185 días hábiles de clases que se contemplan en este periodo escolar para los niveles de educación básica y normal y escuelas incorporadas al Sistema Educativo Nacional, y se espera que dé inicio el lunes 31 de agosto de 2026.

¿Cuáles son los días festivos del ciclo escolar 2026-2027?

Aunque las fechas de asueto son inamovibles, según lo estipulado por la Ley Federal del Trabajo. Estos son los días que forman parte de los descansos de los estudiantes el siguiente curso.

16 de septiembre

Aniversario de la Revolución Mexicana en noviembre

Aniversario de la Constitución Política de México en febrero

Natalicio de Benito Juárez en marzo

1 de mayo

Se espera que el calendario oficial se publique a finales de julio y principios de agosto, por lo que las autoridades recomiendan a los padres o tutores mantenerse al pendiente de los canales oficiales para conocer las fechas establecidas por la SEP.