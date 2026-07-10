Detienen en Cancún al cuñado de la conductora de televisión Inés Gómez Mont

Alejandro Álvarez Puga | Detienen al hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga por investigación de empresas fantasma.

Alejandro Mario Álvarez Puga fue detenido en Cancún, Quintana Roo, la noche del jueves 9 de julio, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones. El abogado es hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, quien hoy en día se encuentra prófuga de la justicia.

🚨 ¡EXCLUSIVA! Detienen a Alejandro Mario Álvarez Puga.



Abogado y empresario mexicano, hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, que formó parte del despacho Álvarez Puga & Asociados.



Su nombre se volvió tendencia tras ser incluido en investigaciones de la FGR por una presunta red… pic.twitter.com/pJpz4O3QNr — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) July 10, 2026

La ficha indica que el arresto ocurrió poco antes de las 21:30 horas. Posteriormente, Alejandro Álvarez Puga fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, en la Ciudad de México.

Alejandro Álvarez Puga también es abogado y formó parte del despacho Álvarez Puga y Asociados. Su captura ocurre alrededor de una investigación por la existencia de una presunta red de empresas fantasma que habría desviado cerca de 3 mil millones de pesos mediante contratos con la Secretaría de Gobernación durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. Las autoridades señalan a Víctor Manuel Álvarez Puga por su presunta participación en esta estructura, utilizada para el desvío de recursos públicos y operaciones de procedencia ilícita.

El caso de Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont

Álvarez Puga y Gómez Mont cuentan con una orden de aprehensión en México desde 2021 por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El empresario fue detenido en Florida, Estados Unidos, en octubre de 2025 por temas migratorios; sin embargo, hasta el momento no ha sido extraditado a México para enfrentar los procesos penales que tiene pendientes.

La FGR investiga tanto a Víctor Manuel Álvarez Puga como a Inés Gómez Mont por su presunta participación en el esquema de empresas factureras relacionado con el desvío de recursos públicos.