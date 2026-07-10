“Nosotros no rompimos esa relación”, Sheinbaum dispuesta a recuperar relaciónes con Perú

Claudia Sheinbaum

Tras las declaraciones de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, donde afirma que tiene intenciones de retomar las relaciones con México suspendidas desde 2025, la Presidenta Claudia Sehinbaum, afirmó que del lado mexicano también existe intención para recuperar los lazos diplomáticos.

“Nosotros no rompimos esa relación, la rompieron ellos, ellos decidieron y qué bueno que tenga esos deseos”, declaró la mandataria.

Sheinbaum informó que le pidió al canciller, Roberto Velasco, que establezca la comunicación con el nuevo equipo que va a gobernar en Perú para ver las particularidades de cómo se recupera esa relación.

Las relaciones entre ambos países se rompieron luego del encarcelamiento del expresidente peruano, Pedro Castillo, destituido y detenido tras protagonizar sin éxito un golpe de Estado, al tratar de disolver el Congreso peruano en diciembre de 2022 de manera inconstitucional.

La jefa del ejecutivo recordó que “consideramos que fue una detención arbitraria porque ni siquiera cumplió con las propias normas y leyes para la destitución de un presidente. De acuerdo al número de votos que se tenían que tener en el congreso es tan sencillo como eso”.

De igual forma, presumió una nota informativa sobre que un grupo de la ONU pidió la liberación de Castillo tras concluir que su detención fue “arbitraria”, para respaldar su postura.