Guerra civil en el Cártel de Sinaloa: estas son las cuatro facciones nuevas que surgieron tras la caída del “Mayo”

Líderes de las facciones en el Cártel de Sinaloa De acuerdo con diferentes reportes de seguridad, actualmente el cártel está dividido en dos facciones principales y dos más alternas en las diferentes partes del estado.

Este mes de julio se cumplen dos años del secuestro de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, un caso que continúa tensando las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos debido a las inconsistencias e intrigas relacionadas al caso. Además de esto, la captura de uno de los líderes vigentes históricos ocasionó uno de los conflictos más grandes por parte de grupos del crimen organizado en nuestro país y que resultó en una división de al menos cuatro facciones que están ahora en disputa por ser la parte hegemónica del Cártel de Sinaloa.

¿Cuáles son las cuatro facciones en las que está dividida ahora el Cártel de Sinaloa?

En un reporte reciente publicado por Crisis Group, una asociación internacional dedicada a estudiar y prevenir sobre conflictos civiles, bélicos y situaciones de guerra en diferentes partes del mundo, se explica cómo ha ido evolucionando la división del grupo criminal tras la captura de Zambada y de algunos de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien también se encuentra bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

El informe señala que actualmente persisten dos grupos predominantes:

‘Los Mayos’ o ‘La Mayiza’

Se refiere al grupo más cercano a Ismael ‘El Mayo’ Zambada, principalmente familiares y elementos de confianza que comenzaron el conflicto luego del secuestro de su líder gestada por los Estados Unidos con ayuda de miembros internos de la autorización.

Su respuesta a estos actos fueron ataques violentos que comenzaron una guerra interna por el control absoluto de la organización. Según el informe de Crisis Group, han resultado mayormente favorecidos de esta disputa, al menos hasta el momento, controlando nuevas zonas al sur del estado y este de Sinaloa.

Entre sus principales cabecillas se han identificado a Ismael Zambada ‘El Mayito Flaco’, Alnfoso Arzate García “El Aquiles”, René Arzate García “La Rana”, entre otros.

‘Los Chapitos’

Como su nombre lo indica, se trata de la facción del Cártel liderada por los hijos del fundador y exlíder de la organización, Joaquín ‘El Champo’ Guzmán y que durante años habían sido operadores clave dentro del Cártel de Sinaloa en su momento de mayor apogeo.

Actualmente, se mantienen Iván Archivaldo Guzmán (señalado como el principal líder) y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, mientras que Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López se encuentran actualmente bajo la custodio de la justicia estadounidense.

A pesar de que han sido mayormente debilitados durante la disputa territorial y de control el grupo aún mantiene fuerte presencia en la ciudad de Mazatlán, uno de los principales puntos de narcotráfico en Sinaloa.

‘El Chapo Isidro’ aparece en el norte

Además de estos dos principales grupos, el reporte también señala a Fausto Isidro Meza López quien habría aprovechado el conflicto, la guerra y el caos ocurriendo en la parte sur del estado para crear su propia facción con operaciones principalmente en la zona norte del estado, por donde pasan rutas de fentanilo.

‘El Chapo Isidro’ formó parte de lo que fue el Cártel de los Beltrán Leyva y que terminó por anexarse en su mayor parte al Cártel de Sinaloa en su momento de mayo fortaleza para seguir operando. Asociado con algunos grupos locales, su principal lugar de operaciones se encuentra en los municipios de Guasave, Ahome y El Fuerte.

“El Guano” es el ‘Comodín’

Finalmente, se describe a una cuarta facción que se mantiene operando al mando de Aureliano Guzmán Loera, hermano de ‘El Chapo’ y que todavía mantiene conserva importantes operaciones dentro del esquema de poder de la organización.

No obstante, ‘El Guano’ no tendría un territorio definido como el resto de las organizaciones y se encontraría operando a través de alianzas parciales con las otras facciones en diferentes partes del estado.

¿Qué alianzas han formado las facciones del Cártel de Sinaloa tras la captura de ‘El Mayo’?

De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la confrontación derivada de esa ruptura ha provocado una reconfiguración de alianzas entre organizaciones criminales.

En su National Drug Threat Assessment 2025, la DEA señala que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) podría haber optado por respaldar estratégicamente a Los Chapitos, una alianza que, de consolidarse, incrementaría los territorios bajo control de ambos grupos, su capacidad operativa, recursos, poder de fuego y acceso a redes de corrupción, con potencial para alterar el equilibrio del crimen organizado en México y fortalecer el tráfico de drogas y armas hacia la frontera con Estados Unidos.

Hasta el momento, las evaluaciones oficiales del Departamento de Justicia y de la DEA no identifican públicamente una alianza equivalente de la facción de Los Mayos con otra organización criminal de alcance nacional, aunque sí la reconocen como uno de los dos principales bloques en disputa dentro del Cártel de Sinaloa tras la captura de su fundador.