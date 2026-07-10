Sheinbaum propone abrir debate nacional sobre uso de celulares en escuelas e inteligencia artificial

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que, una vez concluido el Mundial de 2026, el Congreso de la Unión impulsará una amplia discusión sobre la regulación del uso de celulares en las escuelas, las plataformas digitales y la inteligencia artificial, con la participación de especialistas, académicos y la sociedad.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria explicó que uno de los temas prioritarios será analizar si México debe establecer reglas para limitar el uso de teléfonos celulares en los planteles de educación básica, siguiendo el ejemplo de varias entidades del país que ya aplican medidas similares.

Sheinbaum señaló que actualmente existen estados donde los alumnos de primaria ya no pueden llevar celulares a la escuela y otros donde los estudiantes de secundaria pueden ingresarlos, pero no utilizarlos durante las clases. Indicó que estas decisiones han sido adoptadas por gobiernos de distintos partidos políticos, por lo que consideró que se trata de un tema que debe discutirse a nivel nacional.

La presidenta explicó que esta propuesta se basa en estudios científicos que advierten sobre los efectos negativos del uso excesivo de pantallas en niñas, niños y jóvenes. Comentó que las investigaciones muestran que esta práctica puede provocar problemas en el desarrollo, el aprendizaje e incluso generar adicción a los dispositivos electrónicos.

Además del tema escolar, Sheinbaum señaló que también se buscará debatir el funcionamiento de las plataformas digitales, especialmente la manera en que concentran información y operan sus algoritmos, ya que consideró importante conocer cómo influyen en la vida cotidiana de las personas.

Otro de los asuntos que formarán parte de la discusión será la regulación de la inteligencia artificial. La mandataria recordó que diversos países ya cuentan con leyes sobre esta tecnología, mientras que México aún no dispone de un marco normativo específico.

Por ello, afirmó que el objetivo no es aprobar una legislación de manera inmediata, sino abrir un proceso de diálogo amplio en el Congreso de la Unión, con la participación de especialistas, instituciones académicas y ciudadanos para definir qué tipo de regulación necesita el país en estos temas.

La presidenta indicó que estos debates comenzarán después del Mundial de 2026 y servirán para construir propuestas que respondan a los cambios tecnológicos y a los retos que enfrenta la sociedad, especialmente en la protección de niñas, niños y adolescentes.

Durante la misma conferencia también se abordaron otros temas de la agenda nacional, aunque Sheinbaum reiteró que la discusión sobre el uso de celulares en las escuelas y la inteligencia artificial será una de las prioridades del próximo periodo legislativo debido al impacto que ambas materias tienen en la educación, el desarrollo de las nuevas generaciones y el futuro tecnológico del país.