Gobierno de México fortalece recuperación del patrimonio cultural y reabre museo en Teotihuacán

El Gobierno de México informó sobre los avances en la recuperación de bienes arqueológicos e históricos que se encontraban en el extranjero, además de presentar la reapertura del Museo de la Grandeza Teotihuacana, un espacio que permaneció cerrado durante dos décadas y que ahora vuelve a recibir visitantes con una renovada propuesta museográfica.

Durante la conferencia se destacó que la estrategia forma parte de una política integral para proteger el patrimonio cultural del país y fortalecer el reconocimiento de las comunidades indígenas y de la riqueza histórica de México.

Las autoridades señalaron que en un año y nueve meses de la actual administración se han recuperado 3 mil 716 piezas arqueológicas e históricas, una cifra que supera ampliamente la registrada durante administraciones anteriores. Asimismo, recordaron que desde el inicio del proyecto de la llamada Cuarta Transformación se han repatriado 17 mil 878 bienes culturales entre piezas arqueológicas, históricas y etnográficas.

De acuerdo con la información presentada, la mayoría de los objetos recuperados provienen de Estados Unidos, aunque también se han logrado devoluciones desde países como Italia, Canadá, Francia, España y Países Bajos, gracias al trabajo conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y gobiernos extranjeros.

Entre las piezas recuperadas destaca un cráneo decorado con mosaicos de turquesa, jadeíta y concha, considerado de origen mixteco y elaborado entre los años 1200 y 1521. Esta pieza fue repatriada desde los Países Bajos y actualmente se encuentra en exhibición en Tututepec, Oaxaca.

También sobresale un panel labrado procedente de la antigua ciudad maya de Yaxchilán, en Chiapas, recuperado en Nueva York. La obra representa al gobernante conocido como Pájaro Jaguar y posee un significativo valor histórico por sus inscripciones y su relación con el poder político de la cultura maya.

Otra de las piezas recuperadas es una escultura mexica tallada en roca basáltica, además de un antiguo manual religioso del siglo XVIII relacionado con la orden franciscana en la Nueva España, documento que fue localizado y recuperado en Argentina.

Durante la presentación también se dieron a conocer los detalles de la reapertura del Museo de la Grandeza Teotihuacana, ubicado en la zona arqueológica de Teotihuacán. El recinto permaneció cerrado durante 20 años y fue rehabilitado mediante una inversión cercana a los siete millones de pesos.

El museo cuenta con una superficie de 950 metros cuadrados distribuidos en dos niveles y presenta una nueva museografía diseñada para ofrecer una experiencia más completa a los visitantes. Las autoridades informaron que alrededor del 80 por ciento de las más de 170 piezas exhibidas nunca habían sido mostradas al público.

Entre los principales atractivos destaca una de las pelotas de hule más antiguas del continente, con aproximadamente tres mil 500 años de antigüedad, encontrada en el sitio arqueológico El Manatí, en Veracruz.

Desde su reapertura, el pasado 9 de junio, el museo ha recibido más de 25 mil visitantes nacionales y extranjeros, reflejando el interés por conocer la historia de una de las ciudades prehispánicas más importantes de Mesoamérica.