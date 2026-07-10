Taller Original impulsa colaboración justa entre artesanos y diseñadores (HERBEY MORALES)

Con el objetivo de fortalecer el trabajo artesanal en México y garantizar colaboraciones más equitativas entre artesanos y diseñadores, fue presentado durante la mañanera del pueblo el proyecto Taller Original Innovacción Textil. Esta es una iniciativa que busca reconocer el valor creativo de las comunidades indígenas y generar mejores oportunidades para quienes elaboran piezas textiles tradicionales.

Durante la presentación del programa se explicó que la propuesta nació a partir de la necesidad expresada por las propias comunidades artesanales, quienes buscaban un modelo de colaboración que respetara sus conocimientos, trabajo y derechos sobre los diseños que realizan.

Los organizadores señalaron que, durante muchos años, algunos artesanos participaron en proyectos comerciales donde únicamente recibían un pago por una mano de obra, sin obtener reconocimiento por sus creaciones ni beneficios derivados de la venta de las prendas. Ante esta situación surgió Taller Original, un esquema que busca establecer relaciones más justas entre ambas partes.

Para desarrollar el proyecto, se realizaron colaboraciones con universidades, especialistas en diseño, patronaje, color, medidas y otras áreas relacionadas con la industria textil. Junto con maestras y maestros artesanos, se llevaron a cabo laboratorios de trabajo donde compartieron conocimientos y desarrollaron nuevas propuestas de prendas.

En estos espacios participaron 41 artesanas y artesanos provenientes de distintas comunidades del país. Como resultado del trabajo conjunto, fueron seleccionadas 21 piezas que integrarán la primera colección oficial del programa.

Los responsables del proyecto explicaron que los laboratorios funcionaron como espacios de intercambio de experiencias. Mientras los diseñadores compartieron conocimientos técnicos, los artesanos aportaron su experiencia en técnicas tradicionales, bordados y elaboración de textiles, logrando así prendas que combinan innovación y tradición.

Además, durante este proceso se creó una biblioteca de patronaje que servirá como base para futuras producciones. Los artesanos también recibieron capacitación en nuevas formas de diseñar y adaptar sus creaciones a las necesidades de distintos mercados, sin perder la esencia de sus técnicas y tradiciones.

La colección incluye diferentes tipos de prendas, desde ropa de estilo ejecutivo hasta conjuntos más cómodos y frescos pensados para actividades recreativas o de playa. Aunque durante la presentación solo se mostraron algunos ejemplos, los organizadores adelantaron que las piezas finales serán dadas a conocer oficialmente en noviembre.

La colección será presentada durante el encuentro Original, que comenzará el próximo 12 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos. Posteriormente, las prendas estarán disponibles para su venta en las tiendas Fonart.

Uno de los aspectos más relevantes es el nuevo modelo de comercialización. A diferencia de otros esquemas, los artesanos no solo recibirán un pago por la elaboración de las piezas, sino que también obtendrán una remuneración adicional como reconocimiento por los derechos de diseño de cada prenda vendida.

Para calcular el pago, se consideran factores como el tiempo de elaboración, la técnica utilizada y los gastos indirectos que cada artesano enfrenta durante su trabajo. Además, recibirán un porcentaje de las ventas, similar a una regalía, lo que permitirá que continúen obteniendo beneficios económicos una vez que las prendas lleguen al mercado.

Taller Original busca convertirse en un ejemplo de colaboración ética entre diseñadores y comunidades artesanales, promoviendo el respeto al trabajo creativo, el comercio justo y la preservación del patrimonio textil mexicano.