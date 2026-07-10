Las reformas que llegarían después del Mundial: así luce la agenda legislativa de Morena para el siguiente periodo legislativo

Agenda legislativa de Morena | Estas son las prioridades para el nuevo periodo. (Grupo Parlamentario Morena)

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados ya definió los temas que buscará discutir durante el primer periodo ordinario del tercer año de ejercicio de la LXVI Legislatura, una vez concluido el receso legislativo que comprende del 1 de mayo al 31 de agosto.

🗳️📌 MORENA SE ALISTA PARA VOTAR LÍMITES EN REDES SOCIALES Y LA IA



Morena ya definió sus prioridades legislativas para el próximo periodo de sesiones.



Y entre ellas aparece la regulación de redes sociales y el uso de inteligencia artificial.



El documento señala que el… pic.twitter.com/k8ZYuCjjIo — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) July 10, 2026

Entre sus prioridades se considera la regulación de las redes sociales y el uso de la inteligencia artificial, debate que el Gobierno federal ya había adelantado que iniciaría una vez concluida la final de la justa mundialista, prevista para el próximo 19 de julio.

Morena alista regulación de la IA y redes sociales

De acuerdo con el documento de prioridades legislativas de Morena, el objetivo sería analizar el funcionamiento, los riesgos, el control y los beneficios de la inteligencia artificial, así como el impacto que tienen las redes sociales en la salud mental de niñas, niños y adolescentes.

Al ser un tema que busca se tratado con inmediatez a petición de la presidenta Claudia Sheinbaum, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ya contaría con una propuesta relacionada con el desarrollo y uso de estas tecnologías.

La agenda también contempla reformas en materia de derechos de autor y propiedad industrial. Entre ellas se encuentran modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor para establecer responsabilidades secundarias a proveedores de servicios de internet, así como cambios a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Ambas iniciativas fueron presentadas por la presidenta el pasado 1 de junio y actualmente continúan su proceso en comisiones del Congreso.

Se analizará el Paquete Económico 2027

Este periodo también considera el análisis del Paquete Económico 2027, cuya entrega al Congreso por parte de la Secretaría de Hacienda está prevista, por mandato constitucional, para el próximo 8 de septiembre.

Otro de los temas prioritarios será un paquete anticorrupción impulsado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el cual busca fortalecer el combate a las prácticas de corrupción mediante diversas reformas legales.

Tendrá lugar la discusión de reformas en materia de salud y seguridad

Morena también prevé analizar reformas a la Ley General de Salud para ampliar el uso terapéutico de determinados fármacos y fortalecer el marco jurídico sobre la lactancia extendida. De igual forma, se discutirán medidas para regular el traslado de menores en transporte terrestre con el objetivo de prevenir la trata de personas y frenar el reclutamiento por parte del crimen organizado.