Lluvias intensas y posible ciclón marcarán el clima del fin de semana en México; estos serán los 7 estados más afectados

Sistema Meteorológico Nacional alerta por fuertes lluvias este fin de semana (Carlos Alberto Carbajal)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pronosticó un fin de semana con lluvias de fuertes a intensas en gran parte de México debido al desplazamiento de la onda tropical 17 sobre el sur de las costas del Pacífico. Además, advirtió que la llegada de las ondas tropicales 18 y 19, junto con una zona de baja presión con potencial ciclónico, incrementará las precipitaciones en el sur y sureste del país.

El organismo explicó que circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera continuarán interactuando con canales de baja presión, favoreciendo chubascos y lluvias acompañadas de descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional. También existe probabilidad de caída de granizo en estados del noreste, occidente y centro del país.

Conagua alerta por lluvias intensas y posible desarrollo ciclónico

El SMN prevé lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Puebla y Jalisco durante el fin de semana.

Asimismo, informó que las ondas tropicales 18 y 19 ingresarán a la península de Yucatán y al sureste mexicano, mientras que una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico podría formarse al sur del golfo de Tehuantepec. Este sistema tendría la capacidad de absorber ambas ondas tropicales y reforzar las lluvias en el sur y sureste del país.

Persistirá la onda de calor en el norte y el Pacífico

El pronóstico también indica que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte del país y el litoral del Pacífico.

La onda de calor continuará en Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Sinaloa (centro y sur), la costa de Michoacán y el sur de Oaxaca.

Estados con más lluvias previstas para el sábado

Para el sábado, el SMN pronostica lluvias muy fuertes, con acumulados de 75 a 150 milímetros, en el este y sur de Chiapas, así como en el este y sureste de Oaxaca.

También se esperan lluvias fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Además, habrá intervalos de chubascos con lluvias de 25 a 50 milímetros en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de lluvias para el domingo

El domingo se prevén lluvias muy fuertes, de 75 a 150 milímetros, en Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

En tanto, Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Colima, Michoacán y Guerrero registrarán lluvias fuertes de entre 50 y 75 milímetros.

Por su parte, Coahuila, Estado de México y Morelos tendrán chubascos con lluvias de 25 a 50 milímetros. El SMN recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, ya que las precipitaciones podrían provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.