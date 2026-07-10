SEP 2026: ¿Cuándo y cómo descargar las boletas de calificaciones? Conoce cómo puedes consultar las boletas de calificaciones del ciclo escolar 2025-2026 (Imagen hecha con IA)

Se acerca el fin del ciclo escolar 2025-2026 y, aunque los padres de familia recibirán la boleta de calificaciones física, también podrán descargarla en línea; conoce cómo tenerla en el celular.

De acuerdo con el calendario escolar oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el próximo miércoles 15 de julio finalizarán las clases para nivel preescolar, primaria y secundaria; sin embargo, las calificaciones del ciclo escolar vigente se entregarán antes.

¿Cuándo se pueden descargar las boletas de calificaciones de la SEP?

Aunque los menores finalizarán de manera formal el ciclo escolar 2025-2026 hasta el 15 de julio, el calendario de la SEP establece que un día antes, es decir, el 14 de julio, se realizará el registro y comunicación de los resultados de la evaluación.

Por lo que, a partir de esa fecha, podrás comenzar a descargar y consultar las calificaciones de tu hijo. No obstante, en caso de que no aparezcan, deberás esperar algunos días, pues la plataforma puede tardar en actualizarse.

Requisitos obligatorios: ¿Qué datos necesitas para descargar las boletas de calificaciones?

Podrás consultar las boletas de calificaciones de tu hijo en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) a partir del 14 de julio, y lo único que necesitarás para realizar la consulta es la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Paso a paso: cómo consultar la boleta de calificaciones en el SIGED

Para consultar y descargar la boleta de calificaciones de tu hijo, lo único que tienes que hacer es seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED).

Dirigirte al apartado de “Consultas” y seleccionar la opción de “Alumnado”.

y seleccionar la opción de Una vez dentro, tendrás que ingresar la CURP de tu hijo y dar clic en “Buscar” .

. Automáticamente te aparecerá la información del menor, como el ciclo escolar actual , el nivel y grado que cursa, así como su turno .

, el y que cursa, así como su . Finalmente, tendrás que seleccionar el ciclo escolar que deseas consultar y, en caso de que te lo permita, podrás imprimirlo.

Por otra parte, si tus hijos se encuentran estudiando en una escuela de la CDMX, también podrás revisar la boleta de calificaciones en la página de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM); en esta opción necesitarás la CURP del menor y su Clave de Centro de Trabajo (CCT).