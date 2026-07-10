Merlín podría hacerte millonario: Lotería Nacional lanza cachito del pato más famoso del Mundial

Billete conmemorativo del pato Merlín | Llega a la Lotería Nacional con un Premio Mayor de 17 millones. (Mario Jasso)

El Pato Merlín, uno de los personajes más entrañables y virales del Mundial 2026, ahora protagoniza un billete conmemorativo de la Lotería Nacional. La institución presentó oficialmente el cachito del Sorteo Superior No. 2891, con el que, además de rendir homenaje al ave que conquistó a millones de aficionados, los participantes podrán competir por un Premio Mayor de 17 millones de pesos.

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Pato Merlín, el ícono que conquistó a la afición durante la Copa de 2026, ya tiene su billete de Lotería Nacional. 💚



Nuestra directora general, la Mtra. @OliviaSalomonV, encabezó la develación del billete del #SorteoSuperior No. 2891. 🎟️ pic.twitter.com/ysMBved2Zf — Lotería Nacional (@lotenal) July 9, 2026

Durante el evento, la institución explicó que el billete busca representar la memoria colectiva y la identidad nacional, al reconocer cómo una historia surgida desde las calles logró conectar con millones de personas dentro y fuera del país.

A través de sus redes sociales, la Lotería Nacional destacó que “los grandes íconos no siempre nacen en los libros de historia; a veces nacen directamente del pueblo”, al señalar que el Pato Merlín recordó que “el fútbol y México vive en su gente, en su afición y que algo que construimos juntos dura para siempre”.

¿De cuánto es el premio del cachito del pato Merlín?

El Sorteo Superior No. 2891 se celebrará el próximo viernes 24 de julio de 2026 a las 20:00 horas y contará con 2 millones 400 mil cachitos que ya se encuentran en proceso de distribución en todo el país.

Los participantes podrán competir por una atractiva bolsa de premios:

Premio Mayor - 17 millones de pesos en dos series.

en dos series. Bolsa repartible - 51 millones de pesos en premios.

Cada cachito tiene un costo de 40 pesos y se puede adquirir la serie completa por 800 pesos.

Los boletos se encontrarán disponibles en billeteros y puntos de venta autorizados de la Lotería Nacional, así como en la aplicación MiLotería y a través del portal oficial de la institución.

El “pato de la suerte” ha cambiado la vida de su familia

La historia de Merlin también ha traído oportunidades para sus dueños. A través de una videollamada durante la conferencia matutina, Karla Ivette Gómez, dueña del ave, recordó que semanas atrás acudió junto con Merlín a Palacio Nacional, donde explicó que no buscaba una casa gratuita, sino la oportunidad de acceder a un programa para comprar una poco a poco. A partir de esta petición, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la familia recibió una vivienda mediante un crédito del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.