Sheinbaum destaca que la cancillería regula las operaciones de agentes estadounidenses en el país

Claudia Sheinbaum (Andrea Murcia Monsivais)

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la cancillería es la institución encargada de regular las actividades de agentes extranjeros, principalmente estadounidenses, que operen en México.

La mandataria destacó que durante su administración se ha optado por trabajar en coordinación con agencias de seguridad de Estados Unidos para hacer frente a la delincuencia organizada, a diferencia de los que ocurrió durante el gobierno de Felipe Caldero, en el que, destacó, “abrió las puertas” a las agencias para hacer operaciones de inteligencia, planeación y ejecución en el país, principalmente en colaboración con la Marina.

Señaló que estas operaciones contra el crimen organizado solo las pueden realizar las instituciones mexicanas, enfatizando que no puede haber participación en operativos por parte de agentes o personal de estas agencias o instituciones de los Estados Unidos porque significaría sede soberanía.

Por ello, apuntó que en su administración los agentes extranjeros deben presentar informes mensuales sobre sus actividades al interior del país, ya que cualquiera que opere sin contar con autorización de la cancillería representaría una irregularidad.

De presentarse un caso de este tipo, la responsabilidad recaería sobre la Embajada de Estados Unidos en México por no informarlo, o en su caso, en alguna autoridad mexicana que haya actuado fuera del protocolo establecido.

“El llamado que hacemos también a las agencias, al gobierno, es mejor coordinarnos, es mejor colaborar que cuando se actúa de manera unilateral, incluso violando la soberanía”, invitó .