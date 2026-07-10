Sistema Meteorológico Nacional alerta por fuertes lluvias este fin de semana (Carlos Alberto Carbajal)

El Sistema Meteorológico Nacional de la Conagua emitió el pronóstico del clima para el fin de semana que se prevé estará lleno de lluvias ocasionadas por el desplazamiento de la onda tropical 17 al sur de las costas del Pacífico Sur y Central Mexicano.

Se esperan circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera continuarán interactuando con canales de baja presión, sobre el interior del país.

Se alerta por la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, con posible caída de granizo en estados del noreste, occidente y centro del país. Pronosticando lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Puebla y Jalisco.

Además, se aproximan dos ondas tropicales (18 y 19) e ingresarán a la península de Yucatán y el sureste mexicano, reforzando la probabilidad de lluvias en dichas regiones. Así mismo, se prevé la formación de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, al sur del golfo de Tehuantepec, la cual podría absorber a dichas ondas tropicales y reforzar la probabilidad de lluvias en el sur y sureste de la República Mexicana.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana y el litoral del Pacífico. Asimismo, continuará la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Sinaloa (centro y sur), Michoacán (costa) y Oaxaca (sur).

Para el sábado se esperan lluvias muy fuertes en (cona cumulación de 75 a 150 mm): Chiapas (este y sur) y Oaxaca (este y sureste)

Lluvias fuertes (50 a 75 mm): Sonora (norte y este), Chihuahua (oeste), Sinaloa (norte), Coahuila (noreste), Nuevo León (sur) y Tamaulipas (suroeste).

Chubascos con lluvias (25 a 50 mm): Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Aguascalientes, San Luis Potosí (oeste y norte), Jalisco (noreste), Guanajuato (oeste y centro), Querétaro (oeste), Michoacán (oeste y sur), Guerrero (oeste, centro y este), Estado de México (suroeste), Veracruz (sur), Tabasco (sur), Campeche (norte y este), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (oeste y sur).

Para el domingo se esperan lluvias muy fuertes (75 a 150 mm): Jalisco (oeste), Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y sur) y Tabasco (oeste).

Lluvias fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este), Chihuahua (oeste y sur), Durango (norte y sur), Nayarit, Colima, Michoacán (norte, oeste y sur) y Guerrero (centro y este).

Chubascos con lluvias (25 a 50 mm): Coahuila (norte y centro), Estado de México (oeste y centro) y Morelos.