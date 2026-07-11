CFE supervisa atención a usuarios y operación del sistema eléctrico en Veracruz

CFE

La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, realizó una gira de trabajo por el estado de Veracruz para supervisar la atención que reciben las y los usuarios, así como el funcionamiento de la infraestructura eléctrica, como parte de la estrategia nacional “CFE Conectada Contigo”.

Acompañada por el director de Operación, Javier Maldonado Ramos, la funcionaria visitó los Centros de Atención a Clientes Norte, 20 de Noviembre, Veracruz Sur, Clavijero y Polvorín, donde evaluó los procesos de atención, las condiciones de las instalaciones y sostuvo encuentros con usuarios y trabajadores para conocer de primera mano sus experiencias, inquietudes y propuestas de mejora.

En el recorrido, Calleja Alor destacó que esta estrategia responde a la instrucción del gobierno federal de mantener un gobierno cercano a la ciudadanía. Señaló que escuchar directamente a la población y atender sus necesidades constituye uno de los ejes de trabajo de la empresa pública.

Como parte de la supervisión en territorio, el subdirector de Transmisión revisó la operación de las subestaciones Tejar, Jardín, Veracruz Uno, Pages, Infonavit, Playa Norte, JB Lobos y Brisas, con el objetivo de dar seguimiento a las acciones encaminadas a fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico en la entidad.

Asimismo, el coordinador de distribución verificó el trabajo de las cuadrillas encargadas de atender los reportes de los usuarios, además de inspeccionar el estado del equipo y las herramientas utilizadas por los linieros para mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico.

De igual manera, el subdirector de Generación supervisó los talleres y almacenes de la Central de Ciclo Combinado de Dos Bocas para constatar su operación y contribuir a garantizar un servicio eléctrico confiable y continuo.

La CFE reiteró que la directora general continuará realizando recorridos por Veracruz y otras entidades del país para fortalecer la atención directa a la ciudadanía y supervisar las acciones orientadas a mejorar la eficiencia y confiabilidad del servicio eléctrico.

La Crónica de Hoy 2026