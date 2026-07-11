Mexicano buscado por Interpol termina detenido en Buenos Aires: cae Rodolfo Junior, acusado de narco por EU

Rodolfo Junior Aguirre El mexicano, acusado de traficar con cocaína en Estados Unidos, se escondía en un hotel de Buenos Aires. (@ alejandra_monteoliva)

Las autoridades de Argentina detuvieron a Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, ciudadano mexicano sobre quien pesaba una notificación roja de Interpol con fines de extradición, a petición de la Justicia de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.

El arresto fue informado este viernes por el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). De acuerdo con las autoridades, el mexicano fue localizado en un hotel del barrio de Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires.

¿Por qué era buscado el ciudadano mexicano?

Según las autoridades argentinas, Aguirre Covarrubias es requerido por la Corte del Distrito Norte de Illinois por los presuntos delitos de posesión, distribución y comercialización de más de 10 kilogramos de cocaína, en una causa iniciada en 2016.

Las autoridades señalaron que el ciudadano mexicano permanecía prófugo luego de incumplir las condiciones de la libertad bajo fianza que le habían sido impuestas en Estados Unidos.

Así fue la detención en Buenos Aires

La SIDE informó que, mediante labores de inteligencia y con el apoyo de la Dirección Nacional de Migraciones, detectó el ingreso del prófugo a territorio argentino. Tras confirmar con las autoridades estadounidenses que el requerimiento judicial seguía vigente, dio intervención a Interpol de la Policía Federal Argentina, que concretó la captura.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, difundió en su cuenta de X una fotografía del detenido acompañado por agentes policiales y afirmó que se trataba de un “narco mexicano” requerido por la Justicia estadounidense por delitos vinculados al narcotráfico.

Iniciará proceso de extradición a Estados Unidos

La SIDE destacó que la captura fue posible gracias a la coordinación entre el Sistema de Inteligencia Nacional y la cooperación internacional entre las autoridades de ambos países.

Ahora corresponderá a la Justicia argentina llevar adelante el proceso de extradición para determinar el traslado de Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias a Estados Unidos, donde enfrenta los cargos por los que fue emitida la notificación roja de Interpol._Con información de EFE.