CNPC pide reforzar medidas de prevención por lluvias intensas previstas para el fin de semana

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), hizo un llamado a la población para reforzar las medidas de autocuidado ante las lluvias que se esperan durante este fin de semana en varias regiones del país.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado se prevén lluvias muy fuertes e intensas en algunos estados, por lo que las autoridades advirtieron que podrían presentarse inundaciones, deslaves, aumento en el nivel de ríos y arroyos, además de afectaciones en vialidades.

Los estados con pronóstico de lluvias de entre 75 y 150 milímetros son Veracruz, principalmente en la zona sur; Oaxaca, en el este y sureste; y Chiapas, en el norte, este y sur.

También se esperan lluvias fuertes de entre 50 y 75 milímetros en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Tabasco.

En tanto, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán lluvias de entre 25 y 50 milímetros. Además, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala tendrán intervalos de chubascos.

Ante este panorama, la CNPC pidió a las familias que viven cerca de ríos, arroyos, barrancas o laderas mantenerse atentas a la información emitida por las autoridades de Protección Civil y evitar poner en riesgo su integridad.

Entre las principales recomendaciones destaca no intentar cruzar calles inundadas o corrientes de agua, ya que la fuerza del agua o la profundidad pueden representar un peligro para las personas y los vehículos.

Asimismo, las autoridades sugirieron reducir los traslados durante las lluvias intensas y, en caso de ser necesarios, conducir con precaución, disminuir la velocidad y mantener encendidas las luces del automóvil para mejorar la visibilidad.

Para quienes utilizan motocicleta, la recomendación es evitar circular mientras persistan las lluvias fuertes, debido al riesgo de derrapes y accidentes ocasionados por el pavimento mojado.

Protección Civil también exhortó a la población a identificar con anticipación las rutas de evacuación y los refugios temporales habilitados por las autoridades locales. Además, recomendó contar con una mochila de emergencia que incluya documentos importantes, medicamentos, agua y artículos básicos para atender cualquier eventualidad.

Otra medida importante es mantenerse alejado de postes de energía eléctrica, cables caídos o bardas que puedan colapsar por el reblandecimiento del suelo provocado por las precipitaciones.

La dependencia recordó que la prevención es la mejor herramienta para proteger la vida y el patrimonio de las familias, por lo que insistió en seguir únicamente la información difundida por canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades locales.