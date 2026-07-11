Pemex descarta actividades de fracking en San Luis Potosí

Pemex

Petróleos Mexicanos (Pemex) aclaró que no realiza actividades de exploración o explotación mediante fracturamiento hidráulico (fracking) en ningún municipio de San Luis Potosí, luego de que la difusión de un trámite administrativo relacionado con el uso de materiales explosivos generara versiones sobre el supuesto inicio de estas operaciones en la Huasteca Potosina.

Pemex detalló que el pasado 30 de junio de 2026 envió al Ayuntamiento de San Antonio un oficio referente al uso de material explosivo, conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El documento fue difundido públicamente y derivó en diversas publicaciones que, de manera errónea, asociaron el trámite con el comienzo de actividades de fracking, lo que provocó manifestaciones ciudadanas en distintos municipios de la región.

La compañía precisó que las labores de exploración y explotación de yacimientos de formación compleja no convencionales no utilizan materiales explosivos en ninguna de sus etapas operativas, por lo que el oficio no guarda relación con el desarrollo de ese tipo de proyectos.

La empresa señaló que el documento forma parte del procedimiento administrativo para mantener vigente un permiso federal que autoriza el uso de materiales explosivos únicamente en caso de ser necesarios en campos previamente registrados ante las autoridades competentes o para la realización de eventuales estudios de adquisición sísmica.

En San Luis Potosí, esos registros corresponden a dos campos petroleros: San Pedro, ubicado en los municipios de San Antonio y Tanlajás, donde existen cuatro pozos, y Limón, localizado en el municipio de Ébano, con tres pozos.

Al respecto, Pemex apuntó que la actualización del permiso tiene un carácter preventivo y busca conservar la capacidad de respuesta ante una eventual contingencia en esos pozos, por lo que no representa una autorización ni implica el inicio de actividades de perforación, exploración o extracción de hidrocarburos en la entidad.

La Crónica de Hoy 2026