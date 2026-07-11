¿Hay pago de la Pensión del Bienestar hoy sábado 11 de julio de 2026? Esto es lo que deben saber los beneficiarios

Miles de personas beneficiarias de la Pensión del Bienestar ya esperan el depósito correspondiente al bimestre julio-agosto 2026; sin embargo, para este sábado 11 de julio hay una noticia importante.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar, este sábado no se realizan depósitos, ya que la dispersión de los recursos únicamente se lleva a cabo de lunes a viernes. Esto significa que quienes todavía no han recibido su apoyo deberán esperar a que el calendario continúe el próximo lunes.

La medida busca mantener un proceso ordenado y escalonado para millones de beneficiarios, evitando saturaciones en las sucursales del Banco del Bienestar y facilitando la entrega de los apoyos.

¿Quiénes cobran la próxima semana la Pensión del Bienestar?

Después de la pausa del fin de semana, los depósitos se reanudarán el lunes 13 de julio, siguiendo el orden alfabético establecido por la autoridad federal.

El calendario para la semana del 13 al 17 de julio queda de la siguiente manera:

Calendario de pagos

Lunes 13 de julio: apellidos con letra G .

apellidos con letra . Martes 14 de julio: apellidos con letra G .

apellidos con letra . Miércoles 15 de julio: apellidos con H, I, J y K .

apellidos con . Jueves 16 de julio: apellidos con L .

apellidos con . Viernes 17 de julio: apellidos con M.

Si tu primer apellido comienza con alguna de estas letras, ese será el día en que el apoyo deberá reflejarse en tu Tarjeta del Bienestar.

El calendario de pagos continuará hasta finales de julio

La dispersión del cuarto pago del año inició el 6 de julio y concluirá el 29 de julio, respetando el orden alfabético del primer apellido de las personas beneficiarias.

Las fechas restantes son:

Fechas pendientes

20 de julio: letra M.

letra M. 21 de julio: N, Ñ y O.

N, Ñ y O. 22 de julio: P y Q.

P y Q. 23 y 24 de julio: R.

R. 27 de julio: S.

S. 28 de julio: T, U y V.

T, U y V. 29 de julio: W, X, Y y Z.

¿Qué hacer si tu depósito aún no aparece?

Si llegó la fecha correspondiente a la inicial de tu apellido y el dinero todavía no se refleja en tu cuenta, las autoridades recomiendan mantener la calma y esperar a que concluya la jornada bancaria, ya que los depósitos pueden realizarse en distintos horarios.

También es importante consultar el saldo únicamente a través de los canales oficiales y evitar compartir información personal o bancaria con terceros para prevenir fraudes.

¿Quiénes reciben la Pensión del Bienestar?

Durante este operativo de pagos participan diversos programas sociales del Gobierno de México, entre ellos:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión para Personas con Discapacidad

Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras

Cada programa recibe sus recursos conforme al mismo calendario de dispersión por apellido, mediante depósito directo en la Tarjeta del Bienestar.