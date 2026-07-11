Marina hunde buque para crear arrecife artificial en Sonora

El hundimiento del buque tiene como fin la creación de arrecifes artificiales que propicien hábitats y refugios de diversas especies

La Secretaría de Marina dio a conocer que se realizó el hundimiento controlado del casco del ex buque ARM “Mariscal PC-211”, en inmediaciones de la bahía de San Carlos, municipio de Guaymas, en Sonora, con el fin de continuar con la creación del Sistema Artificial Arrecifal Sonorense (SAAS).

La dependencia precisó que este tipo de acciones tienen como objetivo la creación de arrecifes artificiales que propicien hábitats y refugios de diversas especies de flora y fauna marina en el Golfo de California.

Además, fomenta la supervivencia, crecimiento y reproducción de una gran diversidad de animales marinos como peces, nudibranquios, caracoles, erizos, estrellas de mar, langostas y corales; algas y pastos marinos que son las plantas más comunes en estos ecosistemas y con ello impulsar la actividad de buceo turístico.

La Marina destacó que este hundimiento controlado, se suma al evento llevado a cabo el pasado 3 de marzo cuando se hundió la ex patrulla costera Cabo Corrientes (PC-271), ambos se realizaron dentro del marco de las normas ambientales, de seguridad marítima y de navegación, mediante la coordinación interinstitucional y la preparación técnica del casco, así como la supervisión de las condiciones oceanográficas y operativas.

Sobre el buque

El buque hundido, fue construido en los astilleros Ailsa Shipbuilding Company, en Troon, en Escocia, inició su servicio el 25 de diciembre de 1975 y concluyó el primero de noviembre de 2021, quedando bajo resguardo en el puerto de Guaymas, Sonora.

Con ello, formó parte de los 15 buques que, en la superficie de las aguas nacionales, cumplieron con su misión de servir a México, teniendo ahora una nueva encomienda en el fondo del mar, convertirse en refugio y hogar de la flora y fauna marina.

“Cada sistema arrecifal refleja el compromiso de la Marina con el cuidado de los mares, en el ejercicio de la Autoridad Marítima Nacional, para impulsar el desarrollo del país en los términos de la normatividad vigente”, afirmó la dependencia.

Con dichas acciones, la Secretaría de Marina contribuye al incremento de la biodiversidad marina, así como al desarrollo del turismo sostenible, investigación científica, así como a fortalecer la actividad turística en el Golfo de California, protegiendo los Intereses Marítimos Nacionales.