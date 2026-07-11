Acaba la “tregua” mundialista entre EU y México: recrudecen narcoacusaciones y polémica por el ‘Mayo’ Zambada

Adiós a la tregua mundialista Una vez acabada la fiesta por el Mundial 2026, se tensaron nuevamente las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. (Fotoarte usando imágenes de Cuartoscuro)

Si Raúl Jiménez hubiera metido esa chilena... o si Armando “La Hormiga” González hubiera entrado en lugar del “Memote”, quizá otra historia sería. Lo mismo si los belgas no hubieran entrado con tal furia tras la infame injerencia de Donald Trump para anular la suspensión al jugador norteamericano Folarin Balogun tras recibir una tarjeta roja.

La eliminación de las selecciones de México y Estados Unidos del Mundial 2026 parece haber puesto fin al breve periodo de distensión política que ambos gobiernos mantuvieron durante el torneo.

Apenas unos días después de que concluyera la participación de ambos equipos, la relación bilateral volvió a tensarse por la creciente controversia por la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.

El caso del histórico líder del Cártel de Sinaloa volvió a escalar luego de que el Gobierno de México endureciera sus reclamos contra las autoridades estadounidenses, al considerar que existen contradicciones sobre la participación del FBI en la operación que terminó con el traslado de Zambada a Estados Unidos en julio de 2024.

Tanto la administración de Claudia Sheinbaum como la Fiscalía General de la República señalaron al ex embajador Ken Salazar de haber mentido, al negar un involucramiento de agentes de su país para la captura y privación de la libertad del “Mayo”.

Sheinbaum no descarta hablar directamente con Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este viernes que no descarta sostener una llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar el caso, aunque aclaró que por ahora el intercambio de información continúa por los canales institucionales entre la Fiscalía General de la República (FGR) y las autoridades estadounidenses.

La mandataria insistió en que el fondo del asunto no es la defensa de Ismael “El Mayo” Zambada, sino esclarecer si existió una actuación de agencias estadounidenses en territorio mexicano sin autorización, lo que implicaría una violación a la soberanía nacional.

“Si es necesario hablar con el presidente Trump, lo haremos”, señaló Sheinbaum al ser cuestionada sobre el tema, al tiempo que reiteró que su gobierno espera una explicación formal de Washington sobre las contradicciones en torno a la captura del capo.

El FBI, en el centro de la polémica del caso “Mayo” Zambada

La controversia aumentó después de que el FBI exhibió públicamente la aeronave utilizada para trasladar a Zambada a Estados Unidos como parte de una operación de la agencia, una versión que contrasta con las declaraciones realizadas anteriormente por el entonces embajador estadounidense Ken Salazar, quien aseguró que Washington no había participado directamente en el operativo.

Ante ello, el Gobierno mexicano solicitó información oficial a Estados Unidos y presentó una cronología con las inconsistencias detectadas en las distintas versiones sobre la captura del capo sinaloense.

Embajador en la mira CIUDAD DE MÉXICO, 09AGOSTO204.- Silueta de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, al finalizar su conferencia de prensa en la que descartó que agentes norteamericanos hayan participado en las detenciones de: Joaquín Guzmán López e Ismael "El Mayo" Zambada, por cargos de tráfico de drogas. En el caso Joaquín Guzmán López, informó que habría entregado de manera voluntaria ante autoridades estadunidenses, y de "El Mayo" habría sido llevado contra su voluntad, sin intervención de recursos de los Estados Unidos de América en dicha operación. La conferencia se realizó luego de las recientes declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quien comentó que el gobierno de Estados Unidos no ha cooperado con más información sobre las detenciones. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

La FGR acusa información “falsa e insuficiente”... ¿por qué?

La Fiscalía General de la República, a su vez, elevó también el tono esta semana al señalar que la información proporcionada por el FBI sobre el caso ha sido “falsa, parcial e insuficiente”.

Las autoridades mexicanas sostienen que aún existen vacíos sobre el piloto de la aeronave, el plan de vuelo, el uso de una matrícula presuntamente clonada y el apagado del sistema de localización del avión antes de abandonar territorio mexicano.

La FGR, por ello, mantiene abiertas las investigaciones para determinar si hubo delitos cometidos en México durante el traslado de Zambada.

Durante el mes que se llevó a cabo el Mundial en ambos países, sin que sus selecciones fueran eliminadas, se mantuvo un periodo de estabilidad en las relaciones bilaterales, luego de que a finales de abril se acusara formalmente de narcotráfico al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, junto a otros nueve funcionarios oriundos de la entidad, incluido el senador Enrique Insunza.

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, tanto México como Estados Unidos evitaron confrontaciones públicas u operativos que pudieran afectar el desarrollo del evento.

Sin embargo, concluida la participación de ambas selecciones, los temas más delicados de la agenda bilateral reaparecieron con una intensidad similar a la del noruego Erling Haaland en el área rival.

El Gobierno mexicano ha reiterado que continuará exigiendo transparencia sobre el operativo que llevó a Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos y mantiene abierta la posibilidad de que el asunto sea tratado directamente entre los presidentes Claudia Sheinbaum y Donald Trump, en caso de que las explicaciones ofrecidas por las autoridades estadounidenses resulten insuficientes.

Fin al sueño mundialista CIUDAD DE MÉXICO, 05JULIO2026.- Roberto Alvarado se tira en el pasto tras la derrota de la Selección Mexicana en el partido de fútbol contra Inglaterra correspondiente a la fase de 8vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el Estadio Ciudad de México. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

¿Y qué fue de Rubén Rocha y Enrique Inzunza?

Esta semana, tanto Rubén Rocha Moya como Enrique Inzunza reaparecieron públicamente para rechazar las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Rocha aseguró que permanece en su domicilio en Culiacán, negó estar bajo resguardo del Ejército o haber abandonado el país y sostuvo que está “ubicable” para cualquier requerimiento de las autoridades mexicanas.

Por su parte, Inzunza reiteró que las imputaciones son falsas, ademas de que afirmó que no negocia entregarse a Estados Unidos y dijo que permanecerá en Sinaloa para atender cualquier procedimiento legal en México.