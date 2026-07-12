Instituto Politécnico Nacional inicia proceso de pago de jubilaciones pendientes

El Instituo Politécnico Nacional (IPN) informó que ya ha iniciado la verificación, validación y, cuando sea procedente, adelantar en los casos pendientes de jubilación.
Indicó que realiza la actualización de la documentación correspondiente a las solicitudes recibidas con corte al 30 de junio de 2026. Una vez concluida la validación de los expedientes, el Instituto continuará impulsando de manera permanente las gestiones presupuestarias ante las instancias competentes, a fin de contar con los recursos necesarios que permitan atender los pagos pendientes, conforme a la disponibilidad presupuestal.
El Instituto Politécnico Nacional refrenda su compromiso de mantener informada a la comunidad sobre los avances de estas gestiones y continuará realizando todas las acciones institucionales necesarias para dar cumplimiento a estas obligaciones.