Instituto Politécnico Nacional inicia proceso de pago de jubilaciones pendientes

El Instituo Politécnico Nacional (IPN) informó que y​a ha iniciado la verificación, validación y, cuando sea procedente, adelantar en los casos pendientes de jubilación.

Indicó que realiza la actualización de la documentación correspondiente a las solicitudes recibidas con corte al 30 de junio de 2026. ​Una vez concluida la validación de los expedientes, el Instituto continuará impulsando de manera permanente las gestiones presupuestarias ante las instancias competentes, a fin de contar con los recursos necesarios que permitan atender los pagos pendientes, conforme a la disponibilidad presupuestal.

El Instituto Politécnico Nacional refrenda su compromiso de mantener informada a la comunidad sobre los avances de estas gestiones y continuará realizando todas las acciones institucionales necesarias para dar cumplimiento a estas obligaciones.