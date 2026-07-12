Televisoras públicas piden proteger el acervo histórico de Canal Once ante cierre de instalaciones

67 años de historia en el acervo histórico de Canal Once La falta de acceso a sus instalaciones impide realizar labores esenciales de mantenimiento a un patrimonio histórico que pertenece a todos los mexicanos.

Mientras Canal Once continúa operando sin poder ingresar a sus instalaciones desde el pasado 21 de mayo, las televisoras públicas de México manifestaron su preocupación por el riesgo que enfrenta uno de los archivos audiovisuales más importantes del país y solicitaron generar las condiciones necesarias para protegerlo.

A través de un pronunciamiento conjunto, reconocieron el trabajo del personal de Canal Once, que pese a las dificultades ha mantenido la continuidad de la programación para garantizar el derecho de las audiencias a recibir información y preservar el funcionamiento de uno de los medios públicos con mayor trayectoria en México.

Labor

Las televisoras destacaron el profesionalismo, compromiso y esfuerzo del personal del canal, que ha logrado mantener al aire su programación aun cuando no ha podido acceder a las instalaciones donde normalmente desarrolla sus actividades.

Señalaron que este trabajo ha permitido que el servicio público de comunicación continúe operando pese a las complicaciones derivadas de la situación que permanece desde finales de mayo.

Manifestaciones con diálogo

En el posicionamiento también expresaron respeto al derecho que tienen las y los estudiantes universitarios para manifestarse de manera pacífica y defender sus causas.

Sin embargo, lamentaron que hasta ahora se haya rechazado de forma reiterada la posibilidad de establecer un diálogo con las autoridades, situación que, aseguraron, ha impedido el ingreso del personal técnico encargado de realizar revisiones y trabajos de mantenimiento indispensables.

Indicaron que esta falta de acceso no solo afecta la operación cotidiana del canal, sino que también pone en riesgo la conservación de un acervo audiovisual que pertenece a todas y todos los mexicanos.

67 años de historia

Las televisoras recordaron que la videoteca de Canal Once resguarda 67 años de historia audiovisual de México y representa el archivo más antiguo de la televisión pública nacional.

Entre ese patrimonio sobresale el acervo de la periodista Cristina Pacheco, inscrito por la UNESCO en el Registro Memoria del Mundo de México por su valor documental.

Además, el archivo conserva miles de materiales relacionados con acontecimientos que marcaron la historia reciente del país, entre ellos registros sobre el EZLN, el Fobaproa, procesos electorales y movimientos sociales como Atenco y las autodefensas de Michoacán.

Consideraron que todo este material constituye un testimonio irrepetible de la vida política, social, cultural, científica y educativa de México.

Las televisoras públicas reiteraron su compromiso con el derecho de la sociedad a recibir información veraz, plural y contextualizada, así como con la preservación del patrimonio audiovisual del país.

Por ello hicieron un llamado, respetuoso pero urgente, para que existan condiciones que permitan reanudar cuanto antes las labores del personal de Canal Once dentro de sus instalaciones.

Afirmaron que ello garantizaría tanto la continuidad de la misión de servicio público del canal como el mantenimiento adecuado de su videoteca.

Finalmente, subrayaron que proteger este acervo significa preservar una parte esencial de la memoria, la identidad y la historia de México, por lo que su conservación debe asumirse como una responsabilidad compartida entre instituciones y sociedad.