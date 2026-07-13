Buques de la Marina llegan a Venezuela con más de 350 toneladas de ayuda

Se enviaron alimentos, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos, insumos médicos y cuatro plantas potabilizadoras para producir mil litros de agua purificada por hora cada una.

La Secretaría de Marina informó que dos Buques de Apoyo Logístico, ARM “Isla Holbox” (BAL-02) y ARM “Huasteco” (AMP-01), arribaron al puerto de La Guaira, Venezuela, culminando un recorrido de ocho días a través del mar Caribe para entregar ayuda humanitaria enviada por el Gobierno de México en apoyo de las y los damnificados de Venezuela.

Durante la navegación, los buques recorrieron aproximadamente mil 969 millas náuticas, equivalentes a más de 3 mil 600 kilómetros, trasladando un total de 2 mil 003 metros cúbicos de ayuda humanitaria, equivalente a 388.42 toneladas integradas por alimentos, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos, insumos médicos y cuatro plantas potabilizadoras con capacidad para producir mil litros de agua purificada por hora cada una.

Asimismo, 100 elementos de las Brigadas de Respuesta a Emergencias (BRE) de la Armada de México participarán en las maniobras de desembarque, instalación y puesta en operación de las plantas potabilizadoras, así como en las actividades de organización y distribución de la ayuda humanitaria, en coordinación con las autoridades competentes de Venezuela.

La dependencia informó que la fase inmediata de atención a la emergencia ha sido superada, de acuerdo con el Plan Marina, las labores de recuperación continúan siendo fundamentales para restablecer servicios esenciales y contribuir al bienestar de la población afectada.

En este sentido, la ayuda enviada por México busca fortalecer esa etapa mediante el suministro de insumos básicos y capacidades que apoyen las acciones de recuperación en beneficio de las comunidades.

La dependencia también destacó que esta misión fue realizada en cumplimiento a las instrucciones de la presidenta de México y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum, como parte del compromiso de México con la cooperación internacional y la asistencia humanitaria a los pueblos que enfrentan los efectos de fenómenos naturales.

Además, resaltó que la operación es resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de Relaciones Exteriores y diversas instituciones, empresas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que participaron solidariamente en la integración de los víveres e insumos enviados.

“Con estas acciones, el Gobierno de México reafirma su compromiso con la solidaridad internacional, la cooperación humanitaria y la construcción de una región más resiliente frente a los efectos de los desastres naturales, al tiempo que la Armada de México pone de manifiesto su capacidad logística y operativa para proyectar asistencia humanitaria más allá del territorio nacional, en beneficio de quienes más lo necesitan”, precisó.