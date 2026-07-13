Cancillería presentará denuncia ante el Departamento de Justicia de EU por la muerte de mexicanos a manos del ICE

Claudia Sheinbaum (Moisés Pablo Nava)

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores presentará este lunes las denuncias correspondientes ante el Departamento de Justicia y las fiscalías estatales de Estados Unidos por la muerte de 17 connacionales a manos del ICE.

Destacó que el canciller Roberto Velasco se comunicó con el Embajador de Estados Unidos en México para informarle sobre estas acciones en favor de la defensa de los mexicanos, quien, se comentó, se mostró muy receptivo por la preocupación del gobierno por la defensa de los Derechos Humanos de los mexicanos en los centros de detención y aquellos que han muertos en operativos del ICE.

En atención a este tema, la mandataria realizó un llamado a todos los partidos políticos y a la sociedad en general a mostrarse solidarios con los mexicanos en Estados Unidos, llamando al Congreso de la Unión y a la comisión permanente para que todos los partidos políticos sin excepción presenten una solicitud de información y el rechazo a la violeción de los Derechos Humanos de los mexicanos.

Sheinbaum consideró que no solo es un asunto del gobierno, aunque tiene la responsabilidad de demandar la preservación de la vida y la protección de los connacionales en todo el mundo, sino que es asunto de todos los mexicanos por lo que todos deberían hacer una manifestación por su defensa en el exterior.