Monte de Piedad ya suma casi 10 meses en huelga: usuarios piden ventanilla especial... y esto les respondieron

Huelga interminable Miles de usuarios están desesperados debido a que no han podido recuperar sus prendas empeñadas en el Monte de Piedad. (Cuartoscuro y especial)

La huelga del Nacional Monte de Piedad está por cumplir 10 meses y continúa sin una solución definitiva.

Desde el 1 de octubre de 2025, las banderas rojinegras permanecen colocadas en las más de 300 sucursales de la institución, luego de que estallara un conflicto laboral entre el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores y el patronato por modificaciones al Contrato Colectivo de Trabajo.

¿Por qué inició la huelga del Monte de Piedad?

El sindicato sostiene que la administración buscó modificar prestaciones, jornadas laborales, descansos, ascensos y otros derechos adquiridos por los trabajadores.

Además, ha denunciado incumplimientos en el pago de prestaciones, presuntas violaciones al contrato colectivo y prácticas que considera lesivas para la plantilla laboral.

Por su parte, la institución asegura que ha presentado propuestas para resolver el conflicto y que mantiene disposición para alcanzar un acuerdo mediante la mediación de las autoridades laborales.

En los últimos meses se han registrado nuevos acercamientos entre ambas partes e incluso resoluciones judiciales que cada lado considera favorables a su posición.

Sin embargo, las negociaciones no han logrado destrabar el conflicto y el sindicato ha reiterado que la huelga continuará hasta que existan garantías suficientes para preservar los derechos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo.

Huelga en Monte de Piedad: “pega” al bolsillo de miles de clientes, quienes piden ventanilla especial

El impacto también alcanza a miles de usuarios: las prendas empeñadas permanecen resguardadas en las bóvedas del Nacional Monte de Piedad y no pueden ser recuperadas mientras las sucursales continúen cerradas.

Aunque la institución habilitó canales digitales para realizar pagos y refrendos, los clientes han expresado preocupación por la acumulación de intereses y la incertidumbre sobre cuándo podrán volver a operar las sucursales.

Usuarias, como Aída Trejo, lamentan en entrevista con CRÓNICA que no puedan recuperar sus bienes, muchos de ellos memorias familiares, ademas de que sigue pagando los refrendos e intereses.

“No saben manejar la empresa”, señaló, por su parte, una usuaria de la institución en redes sociales.

Enojo con el Monte de Piedad La huelga del organismo ha provocado enojo y desesperación entre los usuarios. (Instagram)

“Abran sólo una ventanilla para hacer entregas de prendas ya pagadas, ¿es tan difícil? Porque cuánto cobrarán por tenerlas en resguardo!!??“, señaló otra usuaria.

Al respecto, la institución respondió que: “Debido al cierre de las sucursales no es posible realizar la entrega de las prendas".

Mientras no exista un acuerdo entre sindicato y patronato, la huelga seguirá afectando tanto a los más de 2 mil trabajadores como a millones de usuarios que recurren al Monte de Piedad como una fuente de financiamiento inmediato.