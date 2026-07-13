Distribuidor vial al puerto de Veracruz entra en la recta final con el 80% de avances: SICT

Distribuidor vial de acceso al Puerto de Veracruz El puente de 2 km de longitud permitirá ahorros de hasta 25 minutos en los traslados

A poco más de un año de haber iniciado su construcción, el Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz se acerca a su conclusión. Los trabajos ya registran un avance del 80 por ciento y, de mantenerse el ritmo de la obra, la circulación vehicular podría abrirse durante agosto próximo.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, informó que este proyecto representa una inversión de 820 millones de pesos y está diseñado para mejorar la movilidad de 780 mil 441 habitantes de la región.

El distribuidor consiste en un paso superior de dos kilómetros de longitud, integrado por dos cuerpos y dos carriles por sentido. Una vez que entre en funcionamiento permitirá que los usuarios reduzcan hasta 25 minutos el tiempo de sus recorridos.

Los trabajos comenzaron en julio de 2025 y se desarrollaron por etapas, primero con la liberación de las vialidades laterales y posteriormente con la construcción de los carriles centrales.

Como parte del avance de la obra, la SICT informó que ya terminó el montaje de las 264 trabes, así como el colado de las losas.

Actualmente continúan las labores para la construcción del muro mecánicamente estabilizado, además del tendido de la carpeta asfáltica en el cuerpo B y la ejecución de distintas obras complementarias que forman parte del proyecto.

Beneficios

El Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz se ubica sobre la vía Xalapa-Veracruz de la carretera federal MEX-140 y, durante su construcción, ha generado 2 mil 460 empleos.

Una vez concluido, favorecerá a habitantes de municipios como Veracruz, Boca del Río, Medellín de Bravo y Jamapa, al facilitar la conectividad entre estas zonas.

De acuerdo con la SICT, esta infraestructura fortalecerá la movilidad y la conectividad en una de las zonas portuarias más importantes del país, además de contribuir al desarrollo de la región.

La dependencia destacó que el proyecto también representa un paso en la consolidación de una infraestructura vial moderna y sostenible, orientada a impulsar el desarrollo social y económico del estado de Veracruz.