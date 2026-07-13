El 80% de las gasolineras en el país ya vende el diésel por menos de 27 pesos

Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que el 80 por ciento de las estaciones de servicio del país ya comercializa el diésel por debajo de los 27 pesos por litro, como parte de la estrategia impulsada por el Gobierno de México para mantener precios accesibles en los combustibles. El anuncio fue realizado por el titular de la dependencia, Iván Escalante, durante la conferencia matutina.

El funcionario explicó que esta estrategia ha permitido estabilizar el precio del diésel mediante un monitoreo permanente y un trabajo coordinado entre dependencias federales, empresas del sector gasolinero e instituciones financieras.

Aunque aún existen estaciones que no cumplen con este objetivo, Escalante señaló que, en la mayoría de los casos, los márgenes de ganancia continúan siendo “razonables”. No obstante, aseguró que la Profeco mantendrá la vigilancia para promover precios justos para los consumidores.

Profeco identifica las estaciones con los mejores y peores precios del diésel

Como parte del programa de monitoreo, la Profeco destacó el caso de una estación de servicio en Hermosillo, Sonora, donde el litro de diésel se vende en 26.95 pesos, con un margen de ganancia inferior a 1.50 pesos.

En contraste, una estación ubicada en Cancún, Quintana Roo, registró el precio más alto del combustible, al ofrecer el litro de diésel en 28.48 pesos, con un margen de ganancia superior a cuatro pesos.

La dependencia reiteró que continuará publicando los resultados de estos monitoreos para que los consumidores puedan comparar precios y tomar mejores decisiones de compra.

Inflación registra su nivel más bajo desde diciembre de 2020

Durante su participación, Iván Escalante también informó que este es el tercer mes consecutivo en el que la inflación muestra una disminución.

De acuerdo con el funcionario, la inflación anual se ubicó en 3.37 por ciento, su nivel más bajo desde diciembre de 2020. Señaló que este resultado responde, entre otros factores, a la permanencia del programa para mantener estables los precios de la canasta básica.

Entre los productos con mayores reducciones de precio destacó el jitomate, con una baja de 39 por ciento respecto a mayo; el chile jalapeño, con una disminución de 14 por ciento, y el limón, cuyo precio descendió 9 por ciento.

Canasta básica registra diferencias de precio entre estados

Respecto al costo de la canasta básica, la Profeco informó que el precio más bajo se localizó en Aguascalientes, donde se ofreció en 748 pesos.

Por el contrario, el precio más alto se registró en Culiacán, Sinaloa, donde alcanzó los 910.30 pesos.

Finalmente, Iván Escalante invitó a la población a consultar el programa Quién es Quién en los Precios, con el fin de conocer los establecimientos que ofrecen mejores precios y cumplen con las disposiciones de protección al consumidor.